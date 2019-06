TV 2 satser stort, når de efter flere års pause denne sommer igen har transmissionsrettighederne til Grand Slam-tennisturneringen, The Championship, i London-forstaden Wimbledon.

»Planen er blandt andet, at Patrik Wozniacki og Michael Tauson skal være ekspertkommentatorer, og at vi opretter et indendørsstudie med udsigt til banerne,« siger TV 2s sportschef Frederik Lauesen til B.T.

Hermed kommer Patrik Wozniacki formentlig til at kommentere sin søster, Caroline Wozniacki, der er tilmeldt turneringens damesinglerække, hvor hun i fjor nåede anden runde.

Ifølge Frederik Lauesen vil kampkommentarerne fra Patrik Wozniacki og Michael Tauson i de direkte tv-transmissioner blive spurgt ind til af journalist Henrik Jensen, mens Thomas Bilde som vært, Camilla Nørgaard samt Jakob Hammerholt som reportere og Mette Maltesen som redaktør ligeledes er med på TV 2s hold i Englands hovedstad. Hertil kommer, at de tidligere danske topspillere, Kenneth Carlsen og Peter Bastiansen, kommer til at optræde som ekspertkommentatorer med base i Danmark.

Patrik Wozniacki skal kommentere søsteren Caroline Wozniackis kampe i Wimbledon-turneringen, der indledes mandag 1. juli. Foto: Kristoffer Juel Poulsen. Vis mere Patrik Wozniacki skal kommentere søsteren Caroline Wozniackis kampe i Wimbledon-turneringen, der indledes mandag 1. juli. Foto: Kristoffer Juel Poulsen.

»Vi går all-in på Wimbledon-turneringen. Så når det er blevet for mørkt til at spille derovre, fortsætter vi snakken og analyserne i en aftenudsendelse. I modsætning til sidste gang, vi havde senderettighederne, er vores muligheder for at vise kampene steget yderligere, da vi jo nu også råder over en platform som TV 2 Play,« siger Frederik Lauesen.

TV 2 har overtaget senderettighederne fra NENT, der råder over blandt andet TV3, TV3 Sport og Viaplay.

»Det er en stor glæde for os, at vi kan genoptage vores dækning af Wimbledon-turneringen, som leverer den bedste tennis i verden til vores seere. Foruden at opleve verdens bedste tennisspillere på The All England Lawn Tennis Club’s historiske græsbaner håber vi naturligvis, at Caroline Wozniacki kan gøre sig gældende i den legendariske Grand Slam-turnering,« siger Frederik Lauesen og tilføjer:

»Wimbledon har en særlig aura over sig, og det er grunden til, at de fleste tennisspillere peger på netop Wimbledon som den turnering, de allerhelst vil vinde. Det er på Wimbledons Centre Court, spillerne skriver sig ind i historiebøgerne.«

Caroline Wozniacki i aktion på Wimbledons traditionsrige græs. Foto: TONY O'BRIEN Vis mere Caroline Wozniacki i aktion på Wimbledons traditionsrige græs. Foto: TONY O'BRIEN

I den første konkurrenceuge, der begynder mandag 1. juli, vil tenniskampene blive vist på TV 2's hovedkanal samt på TV 2 Sport.

»Men i den anden uge får Wimbledon konkurrence af Tour de France. Det betyder, at tennisfinalerne (13. og 14. juli, red.) som udgangspunkt vil blive vist på TV 2 Sport. Imidlertid vil jeg forbeholde mig retten til at revurdere beslutningen, hvis Caroline Wozniacki kommer så langt i turneringen, at hun kommer til at duellere om damesingle-titlen,« siger Frederik Lauesen.

TV 2 har indgået aftale med Wimbledon-arrangørerne frem til og med 2022.

»Det er langtfra sikkert, at Caroline Wozniacki er med så langt frem i tiden. Men heldigvis har dansk tennis arvtagerne klar i form af Clara Tauson og Holger Rune,« siger Frederik Lauesen.