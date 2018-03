Forlovelse... bryllup... og børn?!



Endnu kan Caroline Wozniacki og kæresten David Lees kun sætte flueben ud for den første at de tre store livsbegivenheder, men det ser ud til, at parret allerede har gjort sig tanker om den langsigtede fremtid sammen.

Efter at den danske tennisspiller i weekenden fik et hurtigt exit fra WTA-turneringen Miami Open har hun i stedet brugt tiden med sin forlovede og børn fra deres fælles familie.

Eksempelvis har Caroline Wozniacki lagt billeder af hyggestunderne ud på Instagram med kun ét ord som forklaring: 'familietid':

Family time Et opslag delt af Caroline Wozniacki (@carowozniacki) den 25. Mar, 2018 kl. 1.09 PDT

Og så er der et andet billede, hvor det mest af alt er David Lees kommentar, der springer i øjnene.

»Du bliver en fantastisk mor,« lyder det fra David Lee i en kommentar til et andet skud:

Caroline Wozniacki har tidligere fortalt, at børneplanerne ikke er nært forestående.

»På et eller andet tidspunkt, ja, men vi har ikke nogen planer lige nu,« har Caroline Wozniacki sagt.

I den helt nære familie har den danske tennisspiller dog kunnet glæde sig over ankomsten af en baby, da storebror Patrik Wozniacki mod slutningen af 2017 blev far for første gang. Se babyen her

Også den gode veninde Serena Williams blev mor i efteråret - det afholdt hende dog ikke i at overvære Caroline Wozniackis store Grand Slam-triumf i Australien i begyndelsen af året. Her græd amerikaneren af glæde over den danske sejr.

Det er i øvrigt ikke første gang, at David Lee bruger sociale medier til at komme med en fin, personlig og rørende besked til sin kæreste. Eller omvendt. Se bare herunder: