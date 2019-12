Caroline Wozniackis afskedskamp 18. maj næste år mod Serena Williams i Royal Arena på Amager bliver et tilløbsstykke.

»Tilskuerinteressen for 'The Final One 2020' er overvældende. Allerede dagen efter blev der udsolgt og i øjeblikket er der 3.000 på venteliste. Det er ret sindssygt. Interessen er langt større end forventet,« siger arrangementets bagmand, Mads H. Frederiksen, til B.T.

På spørgsmålet om hvorvidt arrangementets økonomi kan hænge sammen, er han leveringsdygtig i dette svar:

»Det håber vi. Men vi skal lige have solgt VIP-billetter og sponsorater først.«

Caroline Wozniacki tabte i september 2014 finalen ved grand slam-tennisturneringen US Open til Serena Williams. Foto: MATTHEW STOCKMAN

Foruden duellen mellem Caroline Wozniacki og Serena Williams, er det planen, at de i alt 11.500 tilskuere skal se en forkamp.

»Hvem der skal spille mod hinanden her, er endnu ikke på plads. Men jeg håber, at vi kan præsentere navnene på de implicerede indenfor kort tid,« siger Mads H. Frederiksen.

Tennisinteresserede danskere, der ikke har fået adgang til Caroline Wozniackis afskedskamp, behøver dog ikke fortvivle.

Foto: STAN HONDA

Således har TV2 meddelt, at de vil vise kampen i en direkte transmission.

B.T. kunne allerede 1. september under US Open i New York fortælle læserne, at der i krogene blev talt om, at Caroline Wozniacki pønsede på at kvitte sin aktive karriere i januar 2020.

Men det var først tre måneder senere, at hun bekræftede rygterne.

JUST ANNOUNCED: Danish tennis player @CaroWozniacki will be playing her last tournament in 2020. https://t.co/NTv8XL3D7Y pic.twitter.com/fRahMedW9t — Good Morning America (@GMA) December 6, 2019

Det skete på amerikansk morgen-tv, hvor hun fortalte, at Australian Open ville blive hendes afskedsturnering.

Forinden varmer Caroline Wozniacki op ved WTA-turneringen ASB Classic i Auckland, New Zealand.