Danskerne er vilde med Caroline Wozniacki.

Således bliver der fuldt hus til hendes afskedskamp mod Serena Williams 18. maj ved tenniseventen The Final One 2020 i Royal Arena i København.

»Tilskuerinteressen er overvældende,« siger Mads H. Frederiksen, der i sin egenskab af direktør i managementfirmaet f Sports Group står bag arrangementet. Han tilføjer:

»Billetsalget blev sat i gang tirsdag formiddag. Allerede nu er der kun 1.600 billetter tilbage og de bliver solgt i dag. Vi har VIP-billetter tilbage til virksomheder, og her oplever vi også meget stor interesse. Det er min klare opfattelse, at vi kunne have solgt det dobbelte antal billetter.«

Caroline Wozniacki og Serena Williams duellerede ved en opvisningskamp i Herning i 2015. Foto: Claus Fisker Vis mere Caroline Wozniacki og Serena Williams duellerede ved en opvisningskamp i Herning i 2015. Foto: Claus Fisker

Der vil i Royal Arena til Caroline Wozniacki blive plads til 11.500 tilskuere.

»Ingen tvivl om at det bliver den kæmpe hyldest af Caroline, vi havde håbet på,« siger Mads H. Frederiksen.

Han garanterer, at det bliver en aften ud over det sædvanlige.

»Vi arrangerede opvisningskampen i 2002, hvor 12-årige Caroline Wozniacki spillede forkamp til duellen mellem stjernerne Venus Williams og Daniela Hantuchová. Nu står vi her og skal arrangere hendes absolut sidste kamp i karrieren, og så mod Serena Williams. Det er fantastisk. Det bliver en storslået aften med flere overraskelser og med stor hyldest til hende for den ekstraordinære karriere, hun har haft. Vi er stolte over at have været med hele vejen, og det er også vigtigt at hylde hele familien Wozniacki,« siger Mads H. Frederiksen.

Caroline Wozniacki vandt Tour Finals i 2017 med sejr over stjernen Venus Williams. Foto: ROSLAN RAHMAN Vis mere Caroline Wozniacki vandt Tour Finals i 2017 med sejr over stjernen Venus Williams. Foto: ROSLAN RAHMAN

I øjeblikket opholder Caroline Wozniacki sig i Miami, USA.

Her forbereder hun sig til det kommende års sidste to betydende opgaver som professionel tennisspiller:

I anden uge af årets første måned deltager hun ved WTA-turneringen ASB Classic i den newzealandske by Auckland.

Herefter flyver hun til Melbourne, hvor hun skal spille en opvisningskamp mod Maria Sharapova som forberedelse til grand slam-turneringen Australian Open.