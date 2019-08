Et godt råd til danske tv-seere, der i nat har planer om at se tenniskampen ved US Open mellem Caroline Wozniacki og Danielle Collins på Eurosport: Skru lidt mere ned for lyden end normalt!

Den 25-årige amerikaner har nemlig ry for at at råbe højere end flertallet af konkurrenterne på WTA Touren, når hun har vundet en duel.

»Tennis er krig,« har hun i et interview i seneste udgave af magasinet TennisHead udtalt.

25-årige Danielle Collins' vej mod sin nuværende 35. plads på verdensranglisten har været meget anderledes end konkurrenterne.

Foto: YOAN VALAT Vis mere Foto: YOAN VALAT

US Open på tv Kampene ved grand slam-tennisturneringen US Open kan følges i direkte transmissioner på tv-kanalerne Eurosport 1 og/eller Eurosport 2 fra klokken 17 til tidlig morgen dansk tid fra mandag 26. august til søndag 8. september.

På streamingtjenesten Eurosport Player vil man kunne se alle kampe i både mændenes og kvindernes single- og doublerækker.

Undervejs i turneringen sendes magasinprogrammer med blandt andet den tidligere svenske Grand Slam-vinder Mats Wilander som ekspertkommentator.

de danske kommentatorer er Michael Mortensen, Anders Haahr Rasmussen, Thomas Skoubo, Ondrej Kralik, Peer Kaae og Per Colstrup Vinkel.

Eurosports internationale eksperter er Mats Wilander, John McEnroe og Boris Becker.

Først skulle hun afslutte en medie-uddannelse på University of Virginia før hun for blot tre år blev professionel tennisspiller.

Men siden er det kun gået fremad.

I sin første sæson som prof i 2016 endte hun året som nummer 299 på verdensranglisten. I 2017 var hun oppe som nummer 167 og da 2018 var omme var hun avanceret til nummer 36.

Det helt store gennembrud kom ved Australian Open i år.

Danielle Collins vandt sin første kamp ved US Open over Polona Hercog. Foto: AL BELLO Vis mere Danielle Collins vandt sin første kamp ved US Open over Polona Hercog. Foto: AL BELLO

Her besejrede hun Angelique Kerber, Julia Görges og Caroline Garcia på vejen mod den tabte semifinale mod Petra Kvitova.

Caroline Wozniacki ser frem til kampen mod Danielle Collins, som danskeren besejrede ved French Open i fjor.

»Hun plejer at spille aggressivt, ligesom hun gerne vil tage styringen. Så det skal jeg tage mine forholdsregler mod,« siger Caroline Wozniacki.

Kampen spilles på Arthur Ashe Stadium fra klokken 01 dansk tid natten mellem torsdag og fredag.