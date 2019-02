Naomi Osaka er ikke kun verdens bedste tennisspiller. Hun er muligvis også verdens mest omtalte tennisspiller i øjeblikket.

»Jeg er sikker på, at I (medierne, red.) med tiden vil stoppe med at tale om det. Men lige nu er det vel den største tennisnyhed. Det er en smule hårdt, for jeg føler, folk stirrer på mig. Og ikke på en god måde.«

Sådan lød det fra Naomi Osaka om sit trænerbrud med Sascha Bajin. Udtalelsen kom umiddelbart efter tirsdagens nederlag i Dubai Tennis Championship mod franske Kristina Mladenovic med cifrene 3-6, 3-6.

Kampen var samtidig den første, Naomi Osaka spillede siden bruddet med Sascha Bajin.

Naomi Osaka under tirsdagens kamp ved Dubai Tennis Championship. Foto: ALI HAIDER Vis mere Naomi Osaka under tirsdagens kamp ved Dubai Tennis Championship. Foto: ALI HAIDER

Det kom formentlig som en stor overraskelse for flere, da verdensetteren Naomi Osaka offentliggjorde, at hun brød med succestræneren.

»Hej, alle sammen. Jeg har afbrudt samarbejdet med Sascha,« skrev Naomi Osaka på Twitter.

Serbiske Sascha Bajin var nemlig manden, der førte Naomi Osaka til to Grand Slam-titler og en rangering som nummer et i verden. Derfor har perioden efter bruddet også været svær for Naomi Osaka.

Det erkendte hun efter tirsdagens kamp.

Naomi Osaka med det synlige bevis på sejren i Australian Open 2019. Foto: JEWEL SAMAD Vis mere Naomi Osaka med det synlige bevis på sejren i Australian Open 2019. Foto: JEWEL SAMAD

Her blev hun spurgt til, hvorvidt hun har været i stand til at holde fokus på spillet og ikke de reaktioner, hun har fået som følge af trænerbruddet.

»Det har jeg ikke kunnet. Det beviser kampens resultat.«

Naomi Osaka har ellers på meget kort tid taget tenneisverdenen med storm.

Hun vandt US Open 2018 over Serena Williams og senest Australian Open med sejren over Petra Kvitova. Det var sejren ved Australian Open, der cementerede førstepladsen på verdensranglisten.