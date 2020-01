Otte gange har Caroline Wozniacki mødt Venus Williams på tennisbanen. I syv af disse opgør er det ifølge WTA blevet til amerikansk sejr.

På pressemødet efter den 39-årige veterans førsterundenederlag ved Australian Open i damesinglerækken mod stortalentet Coco Gauff blev hun spurgt om årsagen til at Caroline Wozniacki både nåede at ligge nummer et på verdensranglisten og at hun i Melbourne for to år siden sikrede sig sin hidtil eneste grand slam-titel.

»Hendes spillemæssige force har helt klart været fodarbejdet og evnen til både at kunne angribe og forsvare,« sagde Venus Williams, der havde denne kommentar til, at Caroline Wozniacki i Melbourne i disse dage er i gang med at spille sin karrieres sidste turnering.

»Jeg ønsker hende held og lykke. Det ser ud til, at hun i øjeblikket rammer bolden godt,« sagde Venus Williams.

Sådan reagerede Venus Williams efter en tabt duel mod Coco Gauff ved Australian Open. Foto: MANAN VATSYAYANA

Hun ærgrede sig naturligvis over nederlaget mod Coco Gauff.

»Men Coco spillede altså godt, og det er jeg helt sikker på, at hun vil fortsætte med at gøre resten af turneringen,« sagde Venus Williams.

Efter en 2019-sæson med svigtende resultater er hun dalet ned på en 55. plads på verdensranglisten i damesingle, hvorr hun næppe skal gøre sig forhåbninger om at kvalificere sig til sommerens OL. Til gengæld er chancerne for deltagelse i damedouble en mulighed.

»I den perfekte verden vil vi være der,« sagde hun på spørgsmålet om, hvorvidt hun kan se sig selv danne duo ved den store idrætsbegivenhed i Japans hovedstad Tokyo.