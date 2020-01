Caroline Wozniackis optakt til sin tredjerundekamp ved Australian Open mod Ons Jabeur forløb langt fra optimalt.

Efter planen skulle den 29-årige dansker, der er i gang med sin karrieres sidste turnering, torsdag formiddag have trænet på Melbourne Parks udendørs bane 21. Men på grund af heftig regn over tennisanlægget blev træningen flyttet indendørs.

»Der var fuldstændig kaos, da mange spillere pludselig skulle fordeles på ganske få baner. Derfor kom Caroline desværre kun til at træne 30 minutter mod den time, der var planlagt,« sagde hendes far og træner Piotr Wozniacki umiddelbart efter det forkortede træningspas.

Caroline Wozniacki lod dog ikke til at være specielt negativt påvirket af situationen.

Caroline Wozniacki møder i tredje runde ved Australian Open tuneseren Ons Jabeur. Foto: HANNAH MCKAY

»Jeg har det okay med, at jeg trods alt blev tildelt en bane, hvor jeg kunne træne,« sagde Caroline Wozniacki, der i snakken efter træningen ikke lagde skjul på, at kroppen er en smule slidt efter sin vundne kamp i anden runde over Dayana Yastremska.

»Men jeg står altså lige nu med en rigtig dejlig følelse i kroppen. Nu handler det for mit vedkommende om at nyde dagen i dag, og derefter begynde at fokusere på næste opgave,« sagde Caroline Wozniacki.

Hun har en enkelt gang tidligere i karrieren mødt Ons Jabeur. Det skete i den amerikanske ørkenby Indian Wells i 2015, hvor det blev til dansk sejr.

»Jeg forestiller mig en kamp, hvor hun vil forsøge at mikse tempoet for at bryde min rytme, men hvor jeg vil svare igen med aggressivt spil,« sagde Caroline Wozniacki.

Sådan reagerede Caroline Wozniacki efter hun onsdag havde vundet matchbolden i sin andenrundekamp ved Australian Open mod Dayana Yastremska. Foto: JOHN DONEGAN

Ganske vist er Ons Jabeur blot nummer 78 på verdensranglisten, som Caroline Wozniacki tidligere i karrieren har toppet i sammenlagt 71 uger.

Men det betyder langt fra, at Caroline Wozniacki forventer nogen let opgave.

»Jabeur er en dygtig spiller, så jeg er på ingen måde overrasket over at hun ligesom mig har vundet sine første to kampe her i Melbourne,« sagde Caroline Wozniacki.

B.T. mødte Ons Jabeur på et pressemøde onsdag kort tid efter hun med sejr over Caroline Garcia var avanceret til tredje runde.

Foto: HANNAH MCKAY

Her blev den 25-årige humoristiske tuneser spurgt om, hvordan hun har det med at hun har muligheden for at sende Caroline Wozniacki på pension.

»Jeg tænker ikke over det. Det er jo ikke så pæn en tanke. Men hvis det sker, så sker det,« sagde hun.

Ons Jabeurs spillemæssige force ligger i vinklede slag, stopbolde og en slicet baghånd, mens Caroline Wozniacki er den tålmodige slagmaskine, der ikke laver mange maskerede slag, men som til gengæld er løbestærk.

»Hvis hun gerne vil løbe, må jeg jo få hende til at løbe. Hun kan nok ikke lide den måde, jeg spiller på, og jeg bryder mig ikke om hendes. Når det er sagt, er jeg sikker på, at det nok skal blive en seværdig kamp,« sagde Ons Jabeur og tilføjede:

Ons Jabeur i aktion i sin andenrundekamp ved Australien Open mod Caroline Garcia. Foto: DAVID GRAY

»Jeg vil spille mit eget spil og lave mine stopbolde. Men lad os nu se, hvor fysisk stærk hun er - og om hun er klar til at forlænge karrieren eller ej.«

Ons Jabeur afslørede, at hun henover vinteren har trænet hårdere end nogensinde.

»Jeg har tabt mig, og selv om jeg nok godt kunne tabe mig et par kilo mere, er jeg blevet hurtigere. Nogle kalder mig Speedy Gonzales, men det ved jeg nu ikke rigtigt. Jeg har arbejdet hårdt fysisk, og jeg er glad for, at det arbejde har betalt sig,« sagde hun med et stort smil.

Vinder Caroline Wozniacki kampen samtidig med at Serena Williams besejrer sin næste modstander Qiang Wang, bliver der dansk-amerikansk duel i ottendedelsfinalen på søndag.

»Det er indtil videre bare spekulationer. Men kommer situationen, så er det helt klart, at det bliver spændende,« sagde Piotr Wozniacki.

Kampen mellem Caroline Wozniacki og Ons Jabeur er programsat til start tidligst klokken 02.30 natten mellem torsdag og fredag dansk tid.