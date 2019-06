En festklædt og storsmilende Caroline Wozniacki kastede glans over en storstilet sponsorfest forud for næste uges Wimdledon i London

Den danske tennisdarling var i kropsnær hvid kjole og havde på den røde løber selskab af hendes mand, David Lee, som hun blev gift med tidligere på måneden ved et stort bryllup i Toscana.

»Første røde løber som et gift par,« skriver Wozniacki på Instagram til en video, hvor det nygifte par står smilende arm-i-arm, mens de bliver badet i blitzlys fra fotogaferne.

Arrangementet Dubai Duty Free WTA Summer Party 2019, som blev holdt på Jumeirah Carlton Tower in London, havde besøg af de største kvindelige tennis-stjerner, og altså også den danske nummer 14 i verden. Se de bedste billeder nederst i artiklen:

Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA

»Det vigtigste for mig er, at min krop har det godt, og at jeg er skadesfri. Tingene er begyndt at gå i den rigtige retning. Mit tennis har været der, men kroppen har ikke kunne følge med. Det er rart, at jeg føler mig godt tilpas igen,« siger Caroline Wozniacki TV 2 SPORT, som talet med hende til arrangementet.

Den 28-årige dansker har fået en god lodtrækning. Hun skal møde Sara Sorribes Tormo i den første kamp i Wimbledon. Spanieren ligger nummer 69 i verden, mens 28-årige Wozniacki er nummer 14, som også er danskerens seedning i turneringen.

Går Wozniacki videre venter enten Veronika Kudermetova, som er nummer 58 i verden, eller Ysaline Bonaventure, som er nummer 115. B.T. følger alle Wozniakcis kampe LIVE på BT.dk.

Caroline Wozniacki viste storform og sit store smil til galla-fest i London:

epa07680887 Danish tennis player Caroline Wozniacki arrives at the Dubai Duty Free WTA Summer Party 2019 held at the Jumeirah Carlton Tower in London, Britain, 28 June 2019. EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA

Caroline Wozniacki med sit evige vedhæng - og tro væbner og nu mand - David Lee på den lilla løber:

Caroline Wozniacki og manden David Lee. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA

Talentfulde tennisdamer spændt op til gallafest og Wimbledon-succes:

Garbine Muguruza, Elina Svitolina, Caroline Wozniacki, Julia Boserup, Johanna Konta, Katie Swan, Harriet Dart, Heather Watson, Katy Dunne, Donna Vekic, Barbora Strycova og Martina Navratiolova. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA

Wozniacki med den britiske tennisdarling Joanna Konta og dennes landsmand og ligeledes tennisspiller, Heather Watson:

Wozniacki med Joanna Konta og dennes veninde Heather Watson. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA

Caroline Wozniacki omgivet af tennislegenderne Chris Evert og Martina Navratilova: