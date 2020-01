Alle kneb gælder åbenbart ikke blot i kærlighed, men også i tennis.

Efter Caroline Wozniacki i sit andenrunde-opgør ved Australian Open havde besejret Dayana Yastremska 7-5, 7-5 i et brag af en kamp, var hendes far og træner 100 procent sikker på, at den 19-årige ukrainer havde forsøgt at psyke sin 10 år ældre danske modstander.

»Hun tager en medical timeout på et kritisk tidspunkt, hvor Caroline har bragt sig foran 5-4 i andet sæt. Men jeg tænker ikke negativt over det. For det er fuldt ud lovligt. Sådan er tennis,« sagde Piotr Wozniacki, der godt kunne forstå Dayana Yastremska.

»Kampen er på dette tidspunkt stadig åben, så selvfølgelig skulle hun finde på et eller andet,« sagde Piotr Wozniacki.

Dayana Yastremska tog en 'medical time-out' på et tidspunkt, hvor Caroline Wozniacki var inde i en god rytme. Foto: JOHN DONEGAN Vis mere Dayana Yastremska tog en 'medical time-out' på et tidspunkt, hvor Caroline Wozniacki var inde i en god rytme. Foto: JOHN DONEGAN

Bortset fra kampens indledende fase, hvor Dayana Yastremska styrede spillet, var han meget tilfreds med Caroline Wozniackis præstation.

»Caroline kommer lidt sløvt i gang og er hurtigt bagud 1-5. Det var som om timingen i hendes slag ikke rigtigt sad i skabet de første seks partier. Men så viser Caroline, hvorfor hun er tidligere verdensetter. Takket være erfaring, rutine og koncentration får hun jo i den grad vendt kampen,« sagde Piotr Wozniacki.

Først på sjette matchbold lykkedes det for Caroline Wozniacki at sikre sig sejren.

»Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg i slutfasen var lidt nervøs. Måske skulle hun på et par af matchboldene have satset en smule mere end hun gjorde. Men det er lige meget nu. Hun vandt og er videre,« sagde Piotr Wozniacki.

Foto: FRANCIS MALASIG Vis mere Foto: FRANCIS MALASIG

Stemningen i Wozniacki-teamets »Players Box« på Margaret Court var nærmest elektrisk, da Caroline Wozniacki første sæts sidste duel:

Synkront rejste alle sig op og flere knyttede næven i ren og skær begejstring.

»Alle støtter Caroline på hver sin måde. Men jeg har det i sådanne situationer med, at man i respekt for sin modstander opfører sig pænt,« sagde Piotr Wozniacki.

Fredag skal Caroline Wozniacki i Australian Opens tredje runde møde tuneseren Ons Jabeur, der blot ligger nummer 78 på verdensranglisten.