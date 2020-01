Der er enorm interesse for at overvære Caroline Wozniackis afskedskamp mandag 18. maj i Royal Arena på Amager mod Serena Williams.

»Der er plads til 12.500 tennisfans. Samtlige billetter er for længst revet væk, og nu arbejder vi videre med en venteliste på intet mindre end 5.000,« siger arrangementets bagmand Mads H. Frederiksen til B.T.

Han vil dog ikke udelukke, at det lykkes at presse yderligere 1.000 mennesker indenfor.

»Vi er i dialog med et tysk firma om udvidelse af tilskuerpladserne. Men endnu er det for tidligt at udstede en garanti for, at planen lykkes,« siger Mads H. Frederiksen.

Foto: STAN HONDA Vis mere Foto: STAN HONDA

Også VIP-interessen er enorm.

»Vi har solgt 2.000 billetter til et arrangement før kampen,« fortæller Mads H. Frederiksen.

Kampen mellem Caroline Wozniacki og Serena Williams vil blive vist i en direkte transmission på TV 2's hovedkanal.

»Men det er ikke kun i Danmark, man gerne vil se den. I Polen vil der også blive livedækning, og hertil kommer, at den vil blive vist i blandt andet USA, Holland og Malaysia,« siger Mads H. Frederiksen.

Caroline Wozniacki tabte i september 2014 finalen ved grand slam-tennisturneringen US Open til Serena Williams. Foto: MATTHEW STOCKMAN Vis mere Caroline Wozniacki tabte i september 2014 finalen ved grand slam-tennisturneringen US Open til Serena Williams. Foto: MATTHEW STOCKMAN

I øvrigt er han i gang med at stable en forkamp på benene.

»Dansk tennis har flere stærke juniorspillere (blandt andre Clara Tauson og Holger Rune, red.). Desuden fik vi i 2012 en Wimbledon-mester i herredouble (Frederik Løchte Nielsen, red.). Hvad det helt præcist ender med i den retning, er endnu uvist. Men vi forsøger at give tilskuerne en så stor tennisoplevelse som mulig,« siger Mads H. Frederiksen.

B.T. talte med Caroline Wozniacki ved grand slam-turneringen Australian Open i Melbourne om kampen mod Serena Williams.

»Det betyder rigtig meget, at det bliver i København, jeg skal sige farvel til mine danske fans. Det er den allerbedste måde at slutte af på. Det kommer til at blive meget specielt. Jeg kommer nok ikke til at spille de næste uger. Men før kampen mod Serena vil jeg træne en lille smule, da jeg gerne vil spille ordentligt. Herefter kommer jeg nok til at tage en pause. Men tennis er god træning. Så når jeg trænger til lidt adspredelse fra løbe- eller gymtræningen, kan det da godt være, at jeg tager en træningstime på tennisbanen. Men ellers tror jeg, at jeg kommer til at have en langvarig pause fra al tennisspil,« sagde Caroline Wozniacki.