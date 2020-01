Hvad snakker de om? Og hvorfor tager de hele tiden hånden op til munden?

Det er nogle af de spørgsmål, som man sikkert har haft hjemme i sofaen, når man har set Caroline Wozniacki og Serena Williams spille double sammen i turneringen i Auckland den seneste uges tid.

Nu får du svar på de spørgsmål.

Tennisekspert og kommentater på Eurosport Michael Mortensen har forklaret til B.T., hvorfor de to stjener gør det:

»Det er faktisk ret morsomt. Alle spillere i double gør det. Det er fordi, at man er bange for, at modstanderne kan mundaflæse. Så selvom der er massere af larm, så gemmer spillerne lige munden, så modstanderne ikke kan læse, hvad der bliver sagt. Det er noget, man gør instinktivt.«

Foto: MICHAEL BRADLEY Vis mere Foto: MICHAEL BRADLEY

»Det er en handling, man er vokset op med. Selvom de andre ikke har en jordisk chance for, at høre hvad der bliver sagt, så gør man det alligevel. Det er en vane, som alle spillere har, og det ser ret pudsigt ud. Men sådan er det bare. Hvis man spørger spillerne, om de tænker over det, så vil de helt sikkert svare, nej.,« fortæller MIchael Mortensen.

Serena Williams og Caroline Wozniacki har dog gjort det væsentligt mere end deres modstandere, og det er der også en god forklaring på:

»Der er også dem, der laver tegnesprog bag ryggen, når de står ved nettet. Men hvis man ikke har spillet double sammen før, som tilfældet er med Williams og Wozniacki, så bliver man nødt til at kommunikere mere verbalt om, hvad der skal ske ved næste bold.«

»Så grunden til. at de to måske har gjort det ekstra meget, er fordi, at de ikke har spillet sammen før og derfor ikke kan kommunikere så meget gennem tegnesprog,« forklarer tenniseksperten.

Foto: MICHAEL BRADLEY Vis mere Foto: MICHAEL BRADLEY

Michael Mortensen har har været imponeret af Caroline Wozniacki ved turneringen i Auckland, og han spår hende gode chancer for at slutte karrieren godt af, når Australien Open starter den 20. januar.

»Som helhed har det jo været en fantastisk flot turnering for Caroline. Det ser meget positivt ud. Hun kommer til at spille et rigtig godt Australien Open, det er jeg sikker på. Hun kommer til at slutte denne beundringsværdige karriere hun har haft af med manér.«

»Hun ser rigtig skarp ud. Jeg trænede med hende tre dage, da hun var hjemme. Hun er stadig virkelig professionel, og vil gerne afslutte på højeste niveau, så hun kan sætte et pænt punktum. Hvis hun får en fornuftig lodtrækning og kommer igennem de første to runder, så bliver hun rigtig farlig. Hun har også sagt til mig, at hun stadig føler sig blandt de fem bedste i verden. Hun kommer med fornyet energi,« siger Michael Mortensen.

Serena Williams og Caroline Wozniacki tabte finalen 6-4 6-4 til det amerikanske par Asia Muhammad og Taylor Townsend.