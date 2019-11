Hvor indleder Caroline Wozniacki den kommende tennissæson?

Svaret blæser i vinden.

Ifølge hendes bror, Patrik Wozniacki, skulle det være ganske vist, at den 29-årige danske tennisspiller deltager ved WTA-turneringen ASB Classic i Auckland i New Zealand 6. til 12. januar. Men tilsyneladende har hun endnu ikke taget en endelig beslutning.

»Carolines deltagelse er ikke konfirmeret,« skriver ASB Classics marketing- og kommunikationsmanager, Rhonda Karl, i en e-mail til B.T.

Caroline Wozniacki i aktion på tennisbanen. Foto: ELSA Vis mere Caroline Wozniacki i aktion på tennisbanen. Foto: ELSA

I denne bliver det slået fast, at man kan forvente en forholdsvis hurtig afklaring.

»På onsdag vil vi præsentere hele feltet af spillere på vores hjemmeside, asbclassic.co.nz,« oplyser Rhonda Karl, der kan glæde sig over, at spillere som Coco Gauff, Julia Görges og Bianca Andreescu allerede nu har meldt deres ankomst.

Til gengæld ligger det fast, at Caroline Wozniacki i dagene før grand slam-turneringen Australian Open spiller opvisningskamp i Melbourne mod russeren Maria Sharapova.

»Vi har indgået en aftale om, at hun deltager ved AgBioEn Kooyong Classic,« skriver turneringsdirektør Peter Johnston i en e-mail til B.T.

Caroline Wozniacki i aktion på tennisbanen. Foto: HOW HWEE YOUNG Vis mere Caroline Wozniacki i aktion på tennisbanen. Foto: HOW HWEE YOUNG

I denne oplyser han, at det er hans klare opfattelse, at Caroline Wozniacki har planer om at spille Australian Open, der serves i gang mandag 20. januar.

»Som jeg forstår det, betragter hun sin deltagelse ved AgBioEn Kooyong Classic som en god måde at forberede sig til sæsonens første grand slam-turnering på. Hvad hun ellers har af planer, er jeg ikke orienteret om,« skriver Peter Johnston.

Han forklarer årsagen til, at man har inviteret Caroline Wozniacki, således:

»Hun har været verdensetter, vundet en grand slam-titel og gjort sig positivt bemærket både på og uden for banen. Kort sagt mener jeg, at hun gennem årene har været en fremragende repræsentant for international kvindetennis.«

Vis dette opslag på Instagram Being accepted in to @harvardhbs is a dream come true! Thank you @anitaelberse and Harvard for this amazing opportunity! #1stdayofschool #crossoverintobusiness #LifeAtHBS Et opslag delt af Caroline Wozniacki (@carowozniacki) den 9. Sep, 2019 kl. 3.33 PDT

Caroline Wozniacki har ikke været i aktion på tennisbanen, siden hun begyndelsen af oktober deltog i en turnering i Kina.

Siden har hun holdt ferie sammen med David Lee, som hun i juni blev gift med ved et storstilet bryllup i Italien.

Ligeledes har hun deltaget i et kursus på det berømte Harvard-universitet i Boston.

Uddannelsesforløbet hedder Crossover Into Business. Et kig på Harvards hjemmeside afslører, at der er tale om et helt særligt kursus for professionelle atleter.