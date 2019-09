En bøde på 12.500 kroner.

Det er hvad den rumænske tv-vært Radu Banciu har måttet betale for at ytre 'ekstrem racisme' om tennisstjernen Serena Williams.

Business Insider har historien efter at have oversat en pressemeddelelse fra Det nationale råd til bekæmpelse af diskremination i Rumænien. Her fremgår det, hvad Radu Banciu sagde i sit tv-show hos B1 TV.

Ordene faldt tidligere på måneden i forbindelse med US Open, hvor den amerikanske tennisspiller stillede op.

Serena Williams tabte finalen ved US Open. Foto: Robert Deutsch Vis mere Serena Williams tabte finalen ved US Open. Foto: Robert Deutsch

»Serena Williams ligner fuldstændig en af de aber i zoo med røde røve,« sagde Radu Banciu i sit program, men det var ikke den eneste bemærkning, han blev dømt for.

»Hvis aber havde bukser på, ville de se ud som Serena Williams gør på banen,« supplerede den rumænske tv-vært med.

Ud over bøden ser det ud til, at Radu Banciu får lov at beholde sit job.

Så var konskevensen noget hårdere for den italienske fodbold-ekspert Luciano Passirani.

Forleden blev han fyret for åben skærm, da han kom med en lignende racistisk beskrivelse af den belgiske angriber Romelu Lukaku.

I forhold til Serena Williams er det ikke eneste gang, at hun uforvarende er blevet indblandet i en racistisk (og sexistisk) sag.

Efter US Open-finalen sidste år fik en tegning fra en australsk bladtegner stor kritik for den måde, den fremstillede amerikaneren på.

Serena Williams spillede sig ved US Open hele vejen frem til finalen, hvor hun dog tabte til canadiske Bianca Andreescu.