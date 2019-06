Zap, zap.

Når Wimbledon om små to uger finder sted, skal turneringen ses på end anden dansk tv-kanal end i de seneste år.

TV 2 har således købt rettighederne til Grand Slam-turneringen allerede fra i år - og frem til og med 2022.

»Det er en stor glæde for os, at vi kan genoptage vores dækning af Wimbledon-turneringen, som leverer den bedste tennis i verden til vores seere. Foruden at opleve verdens bedste tennisspillere på The All England Lawn Tennis Club’s historiske græsbaner håber vi naturligvis, at Caroline Wozniacki kan gøre sig gældende i den legendariske grand slam-turnering i London,« siger TV 2s sportschef, Frederik Lauesen, i en pressemeddelelse:

»Wimbledon har en særlig aura over sig, og det er grunden til, at de fleste tennisspillere peger på netop Wimbledon som den turnering, de allerhelst vil vinde. Det er på Wimbledons Centre Court, spillerne skriver sig ind i historiebøgerne.«

Tv-stationen har tidligere haft rettighederne til Wimbledon fra 1999-2006, men siden har det ligget andetsteds. Senest hos Nent, der står bag TV3s kanaler.

Wimbledon bliver i år spillet fra 1.-14. juli, hvor nygifte Caroline Wozniacki (læs alt om brylluppet her) er eneste danske islæt.

Forinden venter dog græs-opvarmningsturnerningen i Eastbourne, hvor den danske tennisspiller er forsvarende mester.

Hos TV 2 vil kampene fra Wimbledon blive sendt på hovedkanalen og på TV 2 Sport samt på streamingsitet TV 2 Play.

Det vækker tilsyneladende glæde hos rettighedshaverne IMG Nordic og The All England Lawn Tennis Club.

»Vi sætter stor pris på det engagement, som TV 2s kanaler har vist tennis gennem årene, og vi er glade for, at TV 2 har erhvervet Wimbledon-rettighederne for 2019 og de efterfølgende år. Dette afspejler den entusiasme, TV 2 har vist ikke alene for Wimbledon, men for tennis som helhed efter den enorme succes for den tidligere verdensetter og Grand Slam-vinder Caroline Wozniacki,« siger Mick Desmond, der er kommerciel direktør og mediedirektør for The All England Lawn Tennis Club, i samme pressemeddelelse.

Også i forhold til Superligaen er der faldet en tv-aftalefor de kommende år på plads denne tirsdag. Det kan du læse mere om her