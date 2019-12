Caroline Wozniackis snarlige karrierestop ventes at få negative konsekvenser for TV 2 Sports seertal.

Det fortæller sportschef på TV 2 Sport, Kristian Hyldgaard, til B.T.

»Når vi de seneste år har vist hendes kampe, har der typisk været plus 120.000 seere. Det tal kommer vi ikke op på, når hun ikke længere er med på WTA Touren. Hun har i den grad været et trækplaster. Ikke desto mindre har jeg en vis ro i maven. Faktum er jo, at vi over årene har bygget en generel tennisinteresse op. Så selv i de turneringer, hvor hun ikke har været, har seertallene været pæne. Men selvfølgelig vil det få en påvirkning,« siger Kristian Hyldgaard.

Han fortæller, at tv-stationen fra næste års begyndelse opruster sin dækning af tennissporten.

Caroline Wozniacki vandt Tour Finals i 2017 med sejr over stjernen Venus Williams.

»Planen er, at vi fortsætter med at vise masser af kampe fra kvindernes WTA Tour på TV 2 Sport, mens vi på den kommende TV 2 Sport X - som noget nyt - hovedsagligt vil følge mændenes ATP Tour tæt,« siger Kristian Hyldgaard.

Således har TV 2 Sport pr. 1. januar 2020 overtaget ATP-transmissionsrettighederne fra Nordic Entertainment Group, NENT, der blandt andet råder over TV3-kanalen.

»Vi ser desværre ikke tennis som helt det samme stærke produkt, som det var tidligere. Vi valgte ikke at forlænge Wimbledon-transmitteringen, og derfor har det også været naturligt for os heller ikke at fortsætte med ATP-tennis fremover,« skriver tv-stationens sportschef, Kim Mikkelsen, i en mail til B.T.

Udtalelsen har Kristian Hyldgaard denne kommentar til:

(ARKIV) 2016 Rio Olympics - Opening ceremony - Maracana - Rio de Janeiro, Brazil - 05/08/2016. Flagbearer Caroline Wozniacki (DEN) of Denmark leads her contingent during the opening ceremony.

»Det er deres vurdering, og jeg kan også godt se logikken i den. Hver især har vi nogle forskellige prioriteter. Eksempelvis er de stærkere end os på fodboldområdet.«

Kristian Hyldgaard oplyser, at man i begyndelsen af næste uge forventer at kunne præsentere samtlige navne på de eksperter, der fremover skal kommentere kampene på TV 2 Sport.

»Vi er i gang med at kigge på, hvordan holdet skal sammensættes. Men Danmark er jo ikke verdens største tennisland. Så det kommer til at bestå af de sædvanlige samt et par stykker mere,« siger Kristian Hyldgaard.

Det ligger fast, at blandt andre Patrik Wozniacki fortsætter.

»Han er freelance-ansat, men arbejder jo i perioder stort set fuldtids hos os. Vi har været meget tilfredse med hans arbejde hidtil. Der var en del kritiske røster i begyndelsen, men han har jo bevist, at hans tennismæssige faglighed er stor,« siger Kristian Hyldgaard.

Patrik Wozniacki fortsætter i det nye år som tenniskommentator på TV2 Sport.

Søndag aften på DR fortalte Patrik Wozniacki, at han havde kendt sin søsters planer om at stoppe karrieren efter Australian Open i et stykke tid.

»Det er helt fair, at Patrik ikke på et tidligere tidspunkt har gengivet den private snak, han jo har med Caroline, til os. Så det ser jeg egentlig intet problem i,« siger Kristian Hyldgaard.

Det er planen, at TV 2 Sport i begyndelsen af 2020 viser Caroline Wozniackis kampe ved WTA-turneringen ASB Classic, der spilles i den newzealandske by Auckland.

Til gengæld kommer stationen ikke til at vise hendes allersidste kamp, eftersom det er Eurosport, der har rettighederne til at vise Australian Open.