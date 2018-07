Hun har vundet Australian Open, været tabende US Open-finalist og nået kvartfinalen ved French Open. Til gengæld virker det som om, at Caroline Wozniacki i Grand Slam-sammenhæng er ramt af en 'Wimbledon-forbandelse' - også selvom hun i weekenden imponerede på græsset med sejren i Eastbourne.

Således er hun i 12 forsøg siden debuten ved den store britiske tennisturnering i 2006 endnu aldrig nået længere end til fjerde runde.

»Det er jo ikke sådan, at hun ikke kan spille på græs, men hun mangler lige det sidste til at tage det sidste stik opad. Jeg tror faktisk godt, at hun i sit spil har potentiale til at gå længere i Wimbledon end hun hidtil har gjort. Så hvis hun kan finde det bundsolide og offensive spil frem, hun leverede, da hun sidste år vandt WTA Finals (i Singapore, red.), tror jeg, at hun kan gøre noget i London,« siger den tidligere danske toptennisspiller Kenneth Carlsen forud Wimbledon-turneringen, der indledes mandag 2. juli.

Caroline Wozniacki forlader Wimbledon-anlæggets ydmyge bane 12 efter sit fjerderunde-nederlag i Wimbledon-turneringens 2014-udgave mod tjekken Barbora Strycova.

Han er med på det hold, som den danske tv-station TV3 har engageret til at dække turneringen.

»Som sædvanlig glæder jeg mig helt vildt,« siger Kenneth Carlsen og tilføjer:

»Jeg håber, hun kan finde den bedste version af Caroline frem, og undervejs i turneringen holde fast i det. Jeg synes, hun overfor sig selv har bevist, at hun kan spille hurtigt. Dér hvor hun kan blive farligst, er, hvor hun stadig er verdens bedste kontraspiller, men ikke taber så meget position i banen, at hun ryger for langt bag baglinjen. Mit råd er, at hun skal forsøge at tage initiativ på både returneringer, server og andenbolde. Hvis hun finder det spil frem, kan hun nå længere end hun hidtil har gjort.«

Ifølge Kenneth Carlsen, der har sekunderet Caroline Wozniacki ved de seneste olympiske lege, er det ikke verdens letteste sag at spille på græs.

»Det kræver, at man tør tage initiativet. De spillere, der er etter på bolden, opnår oftest den største succes,« siger han.

Det viste Wozniachi i sin flotte turneringssejr - karrierens 29. i alt - i opvarmningsturneringen i Eastbourne i weekenden. Men kan hun gøre det samme i Wimbledon er spørgsmålet.

Skal man have succes på græs, må man som spiller være mere grænseoverskridende end man er på de andre underlag Michael Mortensen

Wozniackis tidligere træner, Michael Mortensen, der er ansat som ekspertkommentator på Eurosport, giver Carlsen ret i, at det gælder om at gribe initiativet på græs i højere grad end på andre underlag.

»Selv om græsunderlaget i dag er en del langsommere end dengang jeg selv var aktiv (i slutningen af 1980'erne, red.), er det meget anderledes end grus og hardcourt. Derfor er det vigtigt, at man som spiller hele tiden er i bevægelse og har et lavt tyngdepunkt, så man kan absorbere boldens fart. Det gode ved græs for Carolines vedkommende er, at bolden ikke springer særlig højt. Det er dér, hvor hun godt kan lide at arbejde,« siger Michael Mortensen, der har store store forventninger til den finaleseedede danskers deltagelse i Wimbledon.

»Græsunderlaget passer hende godt. Men hun skal spille kontrolleret offensivt og ikke være bange for at tage chancen på de vigtige point,« siger Michael Mortensen, der ikke har nogen forklaring på, hvorfor Caroline Wozniacki endnu aldrig har præsteret et topresultat i Wimbledon.

Caroline Wozniacki forlader Wimbledon-anlæggets ydmyge bane 12 efter sit fjerderunde-nederlag i Wimbledon-turneringens 2014-udgave mod tjekken Barbora Strycova.

»Skal man have succes på græs, må man som spiller være mere grænseoverskridende end man er på de andre underlag. Når det er sagt, synes jeg, at hun de seneste par år både har forbedret sine server, slice og forhånd. Rent teknisk er hun en bedre græsspiller nu end hun har været tidligere, så udgangspositionen før Wimbledon er gunstig for hende,« siger Michael Mortensen.

Sådan er det gået Caroline Wozniacki i Wimbledon-turneringen de seneste 12 gange:

Caroline Wozniacki ved Wimbledon tilbage i 2006

2006: Debuten

Endestation: Første kvalifikationsrunde, hvor hun taber 6-3, 2-6, 3-6 til Miho Saeki

15-årige Caroline Wozniacki ligger ved indgangen til den traditionsrige Grand Slam-tennisturnering nummer 357 på verdensranglisten. Derfor er det ikke nogen overraskelse, at japaneren Miho Saeki, der er placeret som nummer 170, vinder. Nederlaget betyder, at Wozniacki i stedet kan satse på sin deltagelse i turneringens pigesinglerække, hvor hun den efterfølgende uge finalebesejrer slovakken Magdaléna Rybáriková.

2007: Royal opbakning

Endestation: Anden runde, hvor hun taber 0-6, 6-7 til Mara Santangelo

Kronprins Frederik heppede med på sidelinien, da Caroline Wozniacki på en af Wimbledon-anlæggets mindre baner blev besejret af den 28. seedede italiener. Resultatet var dog ikke overraskende eftersom Caroline Wozniacki ved turneringens begyndelse lå nummer 103 på verdensranglisten.

2008: Første Wimbledon-seedning

Endestation: Tredje runde, hvor hun taber 6-2, 4-6, 6-2 til Jelena Jankovic

Caroline Wozniacki var takket være sin placering som nummer 31 på verdensranglisten for første gang seedet i Wimbledon. Den levede hun op til ved at nå tredje runde efter to-sæts-sejre over henholdsvis Eva Hrdinova og Aleksandra Wozniack. Men så var det slut. Således røg danskeren ud i tredje runde efter nederlag til den finaleseedede serber Jelena Jankovic.

2009: Servet ud af tysker

Endestation: Fjerde runde, hvor hun taber 4-6, 4-6 til Sabine Lisicki

Efter sejre i de indledende runder over Kimiko Date, Maria Kirilenko og Anabel Medina Garrigues, var Caroline Wozniacki i fjerderundekampen mod Sabine Lisicki storfavorit. For mens danskeren lå nummer ni på verdensranglisten, var tyskeren blot nummer 41. Imidlertid kunne hun ikke dæmme op for Lisickis knaldhårde server.

2010: Tjekkisk øretæve

Endestation: Fjerde runde, hvor hun taber 2-6, 0-6 til Petra Kvitova

Forventningerne til Caroline Wozniackis deltagelse var tårnhøje. Således havde Wimbledon-arrangørerne tildelt verdensranglistens nummer fire en tredjeseedning. Det tegnede lovende, da hun vandt sine første tre kampe uden sættab over Tathiana Garbin, Kai-Chen Chang og Anastasia Pavlyuchenkova. Men mod verdensranglistens nummer 62, Petra Kvitova, løb Wozniacki ind i en gigantisk øretæve.

2011: Verdensetterens nedtur

Endestation: fjerde runde, hvor hun taber 6-1, 6-7, 5-7 til Dominika Cibulkova

For første og hidtil eneste gang i karrieren var Caroline Wozniacki topseedet i Wimbledon-turneringen. Den levede hun flot op til i de første tre runder, hvor hun mod Arantxa Parra Santonja, Virginie Razzano og Jarmila Wolfe blot tabte sammenlangt 12 partier. Til gengæld kunne hun ikke leve op til favoritværdigheden i fjerde runde, hvor hun skuffende tabte en tæt tre-sæts-kamp mod 24. seedede Dominika Cibulkova.

2012: Exit i første runde

Endestation: Første runde, hvor hun taber 7-5, 6-7, 4-6 til Tamira Paszek

Caroline Wozniacki havde hyret den tidligere Australian Open-vinder, Thomas Johansson, som træner. Det blev dog ingen succes, og på Wimbledon-anlæggets mægtige Centre Court blev den syvendeseedede dansker allerede i første runde besejret af østrigeren Tamira Paszek, der ellers blot lå nummer 37 på verdensranglisten.

2013: Taber til verdens nummer 196

Endestation: Anden runde, hvor hun taber 2-6, 2-6 til Petra Cetkovska

Caroline Wozniackis ottende Wimbledon-deltagelse fik med sejren på 6-0, 6-2 over spanieren Estrella Cabeza Candela en fin begyndelse. Til gengæld led hun et af sin karrieres mest overraskende nederlag i anden runde mod en tjekkisk kvalifikationsspiller, der blot lå nummer 196 på verdensranglisten.

2014: Besejret i ydmyge omgivelser

Endestation: Fjerde runde, hvor hun taber 2-6, 5-7 til Barbora Strycova

Hypen om Caroline Wozniacki var i denne periode af danskerens karriere nedadgående. Derfor var den 16. seedede danskers tabte fjerderundekamp mod verdensranglistens nummer 43, tjekken Barbora Strycova, placeret på en af Wimbledon-anlæggets yderbaner, hvor der for at komme ind ikke behøves anden billet end et billigt Ground Pass.

2015: Nyt fjerderunde-nederlag

Endestation: fjerde runde, hvor hun taber 4-6, 4-6 til Garbine Muguruza

Endnu engang fik Caroline Wozniacki, der i dette års Wimbledon-turnering var femteseedet, en fin start med overbevisende to-sæts-sejre i sine tre første kampe over henholdsvis Saisai Zheng, Denisa Allertova og Camila Giorgi. Men på Centre Court mod den 20. seedede spanier Garbine Muguruza endte deltagelsen endnu engang i fjerde runde.

2016: Besejret af russer

Endestation: første runde, hvor hun taber 5-7, 4-6 til Svetlana Kuznetsova

Efter at have meldt afbud til French Open på grund af en ankelskade, gjorde Caroline Wozniacki comeback i Grand Slam-sammenhæng som nummer 45 på verdensranglisten. Det blev dog ikke nogen succes. På Centre Court tabte hun i to sæt til den 14. seedede russer Svetlana Kuznetsova.

2017: Skuffende nederlag

Endestation: fjerde runde, hvor hun taber 6-7, 4-6 til CoCo Vandeweghe

Caroline Wozniacki var i dette års udgave af Wimbledon-turneringen femteseedet. Hun vandt sine første tre kampe mod Timea Babos, Tsvetana Pironkova og Anett Kontaveit, men endnu engang blev fjerderunde endestationen. Her tabte hun i to sæt til den 24. seedede amerikaner CoCo Vandeweghe, der blev trænet af den tidligere Wimbledon-mester i herresingle, Pat Cash, fra Australien.