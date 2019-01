Caroline Wozniacki har lagt planerne om at boykotte marts måneds WTA-turnering, Miami Open, på hylden.

Det afslørede hun i en snak med B.T.s udsendte efter hun tirsdag ved grand slam-tennisturneringen Australian Open havde afviklet et timelangt træningspas med sin far og træner, Piotr Wozniacki, samt to australske hittingpartnere.

»Min turneringsplan for foråret er klar, og med mindre sygdom eller skader forhindrer det, forventer jeg de næste par måneder at stille op i Doha, Dubai, Indian Wells og Miami,« sagde Caroline Wozniacki, der ikke havde lyst til at uddybe sine tanker om sit 'ja' til Miami yderligere.

Bølgerne gik ellers højt ved Miami Open i fjor.

Tennisfans fra Puerto Rico bakker Monica Puig op i en kamp mod Caroline Wozniacki sidste år ved Miami Open.

Her blev hun besejret af Monica Puig, og efterfølgende fortalte Caroline Wozniacki ifølge dagbladet Telegraph, at hun havde modtaget dødstrusler fra tilskuere, der bakkede den puertoricanske modstander massivt op.

Den oplevelse havde Caroline Wozniacki, der har lejlighed i Miami, det naturligvis skidt med:

»Jeg sov forfærdeligt i fire-fem dage efterfølgende. Jeg var ikke tilpas. Jeg havde det rædselsfuldt. Og jeg havde en dårlig fornemmelse i maven. David (Lee, red.) var der også og han havde det på samme måde: 'Det her er skidt, det er ikke rigtigt. Det er ikke derfor, vi spiller'.«

Udover de fire WTA-turneringer er det også tænkeligt, at Caroline Wozniacki i foråret repræsenterer Danmark i landsholdsturneringen Fed Cup mod Polen og Rusland 6.-9. februar.

Caroline Wozniacki i aktion på det danske Fed Cup-landshold i 2010 i en kamp i Lissabon mod Anastasija Sevastova fra Letland.

Foruden Caroline Wozniacki har Dansk Tennis Forbund udtaget Clara Tauson, Karen Barritza, Emilie Francati og Maria Jespersen.

Udtagelsen af Caroline Wozniacki, som senest spillede Fed Cup i 2015, er taget i samråd med hendes team og med forbehold for, hvordan det går med hendes gigtsygdom og sæsonstart.

»Jeg ved endnu ikke, hvornår jeg tager en endegyldig beslutning. Men det bliver ikke lige nu,« sagde Caroline Wozniacki med henvisning til, at hun har nok at se til ved Australian Open, hvor hun som bekendt stiller op som forsvarende mester.

Tirsdag formiddag var Caroline Wozniacki heller ikke leveringsdygtig i et svar på, om hun næste år er klar til at repræsentere Danmark ved OL i Tokyo.

Caroline Wozniacki i aktion i sin førsterundekamp mod Alison Van Uytvanck ved Australian Open i Melbourne.

»Det ved jeg ikke. Så langt har jeg ikke tænkt endnu,« sagde Caroline Wozniacki.

Til gengæld var hun mere meddelsom om sin andenrundekamp - onsdag morgen dansk tid - ved Australian Open mod den 30-årige svensker Johanna Larsson.

»Hun kan bedre lide sin for- end baghånd. Johanna og jeg kender hinanden godt, men det er ikke en spiller, jeg har trænet specielt meget med,« sagde Caroline Wozniacki.

De to spillere har aldrig tidligere mødt hinanden, men da danskeren ligger nummer tre på verdensranglisten, hvor svenskeren er nummer 77, er det tydeligt, hvem der må påtage sig favoritrollen.

Caroline Wozniacki i aktion i sin førsterundekamp mod Alison Van Uytvanck ved Australian Open i Melbourne.

»Jeg føler mig godt tilpas, og synes jeg kom godt igennem min førsterundekamp. Præstationen her har helt sikkert styrket selvtilliden,« sagde Caroline Wozniacki, der fortalte, at hun ikke vil blive bakket op ved Australian Open af hverken sin mor eller bror.

»Turen herned er lang. Desuden har min bror sin lille dreng at tage hensyn til, mens min mor blandt andet skal passe hund,« sagde Caroline Wozniacki med et stort smil.

Kampen mellem Caroline Wozniacki og Johanna Larsson spilles som den tredje på Margaret Court Arena.

Det vil sige, at den formentlig går i gang mellem klokken 6 og 9 dansk tid onsdag morgen.