Det var en skuffet, men også afklaret Caroline Wozniacki, som BT's udsendte tennisreporter mødte ved en presseseance efter hun havde tabt fjerderundekampen ved Grand Slam-turneringen French Open 6-7, 3-6 til russeren Daria Kasatkina.

»Det er klart, at jeg ikke har det helt super. Selvfølgelig ville jeg gerne have tvunget kampen ud i tre sæt. Men det er ikke sådan jeg tænker, at det var for dårligt eller at der var noget, jeg skulle have gjort bedre. Hun var bedre end mig i dag, så der er ikke så meget, jeg kan gøre ved det,« sagde Caroline Wozniacki med trist stemmeføring.

Kampen mellem den finaleseedede dansker og 14. seedede Daria Kasatkina var blevet indledt søndag aften.

Her vandt Daria Kasatkina første sæts tiebreak 7-5, og da stillingen i andet sæt var 3-3, blev kampen afbrudt på grund af mørke.

Ved mandagens genoptagelse var det Daria Kasatkinas tur til at serve, og selvom Caroline Wozniacki førte både 15-0 og 30-15, bragte russeren sig foran 4-3.

I det efterfølgende parti var der en række lange dueller, hvor boldbegavede Kasatkina agerede levende slåmur for Wozniackis aggressive slag. Her erobrede russeren partiet på tredje breakbold, og dermed var Caroline Wozniacki bagud 3-5.

Det betød, at Daria Kasatkina kunne serve sejren i hus.

Missionen lykkedes og nu er det russeren, der i stedet for Caroline Wozniacki, skal spille kvartfinale tirsdag mod amerikaneren Sloane Stephens.

»Ved genoptagelsen af kampen var det min taktik, at jeg ville forsøge at spille lidt hurtigere fra baglinien uden at lave dumme fejl. Jeg synes ikke, jeg gjorde noget forkert. Til Kasatkinas ros skal lyde, at hun spillede meget tæt på baglinien. Derfor var det svært for mig at presse hende i bund. Et par gange havde jeg muligheden for at vinde vigtige dueller. Men også i de situationer, var det hende der vandt pointet,« sagde Caroline Wozniacki.

Hvordan er det at genoptage en kamp midt i andet sæt ved stillingen 3-3 efter man har tabt det første?

»Man skal bare kæmpe og forsøge at spille det, man tror vil give pote. Man er jo sat i en situation, hvor man fra start skal performe og undgå at lave uprovokerede fejl.«

Hvordan vil du karakterisere din samlede indsats i kampen mod Daria Kasatkina?

»Jeg synes, det er svært at spille op til sit bedste, når man møder en spiller, der ikke giver dig mulighed for at finde ind i en rytme. Der er jo undervejs i kampen ikke to bolde, der er ens. Men samtidig kommer der lange dueller, og det er noget publikum godt kan lide. For mig personligt var en kamp som den jeg havde mod Svetlana Kuznetsova ved French Open i fjor bedre. Her blev mine gode slag belønnet med point. Til sammenligning svarede Kasatkina i dag bare igen med et blødt slag - og så kan man starte forfra igen. På WTA Touren er der ikke mange spillere, der på det punkt er lige så god som hende.«

Hvor dygtig en tennisspiller er Daria Kasatkina?

»Det langsomme grusunderlag gør hende meget afslappet. Det giver hende ro. Hun er en spiller, der nogle gange spiller ekstremt langsomt, og pludselig lyner hun. Så hvis man ikke kommer ordentlig op til boldene, kommer man i problemer. Jeg tror godt, at hun kan vinde French Open. Men der kan ske meget. Nu skal hun i kvartfinalen møde Sloane Stephens. Kan amerikaneren slå gennem hende? Jeg ved det ikke. Men jeg synes altså, at Kasatkina er god. Hun bevæger sig godt og har en god forhånd. Baghånden er ikke den bedste, men til gengæld er hun god til at spille sig ud af vanskelige situationer.«

Hvordan vil du gribe forberedelserne til næste måneds Wimbledon-turnering an?

»Jeg kommer til at forberede mig på hard court i Monaco og så kommer jeg til at spille en WTA-turnering i Eastbourne. Rent mentalt er jeg dog slet ikke nået så langt endnu.«

Efter kampen var BT's udsendte medarbejder i kontakt med hendes far og træner, Piotr Wozniacki, der imidlertid var så skuffet over resultatet, at han ikke ønskede at kommentere det.

Derimod var den tidligere French Open-vinder Mats Wilander, der arbejder som kommentator på tv-kanalen Eurosport, mere snakkesalig.

»Jeg synes ikke, at Caroline bør være specielt skuffet. Hun ydede det man kunne forvente. Men Daria Kasatkina er altså en bedre grusspiller end danskeren, og det blev den udslagsgivende faktor,« sagde han.