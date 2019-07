Caroline Wozniacki er klar til tredje runde i Wimbledons damesinglerække.

På det store tennisanlægs nyrenoverede bane 1, der siden sidste års turnering er blevet udstyret med rulletag, besejrede den 28-årige dansker sin seks år yngre modstander, russeren Veronika Kudermetova, i to sæt.

1. Revanche for fransk choknederlag

Caroline Wozniacki viste sig fra sin bedste side, da hun med sejren på 7-6, 6-3 over Veronika Kudermetova revancherede sig for det nederlag, hun led mod russeren for en måned siden ved French Open. Nu venter der kinesisk modstand på fredag, hvor hun skal møde verdensranglistens nummer 50, Shuai Zhang, der spillede sig videre med en sejr på 6-3, 6-2 over Yanina Wickmayer, Belgien. Caroline Wozniacki har to gange tidligere i karrieren mødt Shuai Zhang. Mens danskeren vandt det første indbyrdes opgør i 2014 i Cincinnati, revancherede kineseren sig to år senere i Indian Wells.

2. Fokuseret dansker

Det var ikke mange uprovokerede fejl, Caroline Wozniacki blev noteret for i sin vundne andenrundekamp. Dem lod hun i stedet sin modstander at lave en del af. Den fuldt fokuserede og solidt returnerende dansker drev russeren rundt på den rektangulære bane, og mens første sæt var en tæt affære, der blev afgjort med mindst mulige margin i tiebreak, lykkedes det for Caroline Wozniacki at holde Veronika Kudermetova i et jerngreb i andet.

3. Fysikken er i orden

Det seneste år har Caroline Wozniacki haft voldsomme problemer med sin fysik. På denne tid i 2018 fik hun konstateret kronisk leddegift, og i de første seks måneder af 2019 har hun blandt andet været skadet i ryg og lægmuskel. Set fra sidelinien virker det som om, hun atter er fit-for-fight. Mod Veronika Kudermetova bevægede hun sig godt, og undgik undervejs i kampen - i modsætning til russeren - at bede dommeren om en medical timeout.