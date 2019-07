Caroline Wozniacki er ude af dette års Wimbledon-turnering.

Skuffende tabte den 28-årige danske tennisspiller i to sæt til den to år ældre kineser Shuai Zhang.

1. Wimbledon-kompleks

Hun har vundet Australian Open og to gange været tabende finalist ved US Open. Men Wimbledon er og bliver ikke Caroline Wozniackis livret. 14 gange har hun deltaget i den britiske grand slam-turnering, og endnu er hun aldrig nået længere end til ottendedelsfinalen. I dette års udgave blev tredje runde endestationen eftersom hun tabte 4-6, 2-6 til kineseren Shuai Zheng, der blot ligger nummer 50 på verdensranglisten.

2. Udfordret på fysikken

Det lignede en sikker dansk sejr, da Caroline Wozniacki indledte kampen mod Shuai Zhang med at bringe sig foran 4-0. Herefter tog kineseren styringen. Det skyldtes ikke mindst, at Caroline Wozniacki efter en lang periode med sygdom og skader i øjeblikket er udfordret maksimalt på fysikken. Styrken i slagene er ikke som den plejer at være, og benene flytter sig ikke længere så hurtigt som de gjorde engang. Desuden er det værd at bemærke, at Caroline Wozniacki ikke var lige så fokuseret som i sine første to kampe i turneringen. Flere gange undervejs i den fem kvarter lange kamp diskuterede hun med dommeren om kendelser, hun mente var tvivlsomme.

Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS Vis mere Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

3. Pianist elsker tennis

Den konservatorieuddannede pianist Nikolaj Koppel, der i fjor forlod jobbet som underdirektør i Tivoli, afslørede fredag nye sider af sig selv: Han er tennisinteresseret! Sammen med satirejournalisten Thomas Skov ankom han til bane 2 et par minutter før kampen gik i gang, og blev der til den bitre ende. I det hele taget fik Caroline Wozniacki god opbakning fra sidelinien af blandt andre ægtemanden David Lee, forældrene Anna og Piotr Woznaicki, det danske ITF-bestyrelsesmedlem Thomas Kønigsfeldt samt franskmanden Julien Cassaigne, der er ansat som danskerens agent i firmaet Lagardere Unlimited.