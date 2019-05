Caroline Wozniacki er ude af Grand Slam-tennisturneringen French Open i Paris.

På Roland Garros-anlæggets største bane, Court Philippe-Chatrier, tabte den 28-årige dansker skuffende 6-0, 3-6, 3-6 i første runde til den fire år yngre russer Veronika Kudermetova.

Hermed kan Caroline Wozniacki gå i gang med forberedelserne til Wimbledon-turneringen, der spilles de første to uger af juli.

Først tager hun dog et par ugers pause, hvorefter hun midt i juni stiller op som forsvarende mester ved WTA-turneringen på græs i den engelske badeby Eastbourne.

1. Rangliste-nedtur truer efter lynexit

Caroline Wozniackis tre-sæts-nederlag i French Opens første runde mod russeren Veronika Kudermetova får konsekvenser. Således mister den 28-årige danske tennisspiller 230 point, så hun ved næste opdatering af verdensranglisten om to uger drosler længere nedad end sin nuværende 13. plads.

Men hvorfor tabte danskeren til russeren, der blot er rangeret som verdens nummer 68? Wozniacki vandt i suveræn stil ellers første sæt 6-0, men mistede herefter fokus samtidig med at godt servende Veronika Kudermetova kastede nerverne over styr.

FAKTA: Wozniackis French Open-resultater Caroline Wozniackis resultater ved Grand Slam-turneringen French Open: 2007: Taber i 1. runde 2-6, 7-6, 0-6 til Nathalie Dechy, Frankrig

2008: Taber i 3. runde 4-6, 1-6 til Ana Ivanovic. Serbien

2009: Taber i 3. runde 6-7, 5-7 til Sorana Cirstea, Rumænien

2010: Taber i kvartfinalen 2-6, 3-6 til Francesca Schiavone, Italien

2011: Taber i 3. runde 1-6, 3-6 til Daniela Hantuchova, Slovakiet

2012: Taber i 3. runde 1-6, 7-6, 3-6 til Kaia Kanepi, Estland

2013: Taber i 2. runde 6-7, 3-6 til Bojana Jovanovski Petrovic, Serbien

2014: Taber i 1. runde 6-7, 6-4, 2-6 til Yanina Wichmayer, Belgien

2015: Taber i 2. runde 4-6, 6-7 til Julia Görges, Tyskland

2016: Deltog ikke på grund af ankelskade

2017: Taber i kvartfinalen 6-4, 2-6, 2-6 til Jelena Ostapenko, Letland

2018: Taber i fjerde runde 6-7, 3-6 til Daria Kasatkina, Rusland

2. Elendig kampform

Der var før kampen sat et stort spørgsmålstegn ved Caroline Wozniackis fysik eftersom hun den seneste måned har været plaget af skader i såvel ryg som venstre lægmuskel. Men hun klarede strabadserne. Blandt andet virkede det ikke som om, hun var hæmmet i sine løb hverken fremad eller til siden.

At det alligevel blev til nederlag skyldtes, at danskerens kampform i øjeblikket befinder sig på et lavpunkt. I årets første fem måneder har hun blot spillet 15 hele kampe, og det er altså for lidt, hvis man vil vinde en kamp på Grand Slam-niveau.

3. Kvindetennis uden fransk interesse

Kampen var placeret som mandagens første på Roland Garros-anlæggets største bane, Court Philippe-Chatrier, der forud dette års turnering har gennemgået en gennemgribende renovering. Men selvom tilskuerforholdene er blevet bedre end tidligere, så mindre end et par tusinde mennesker med fra sidelinien, da opvarmningen gik i gang klokken 11.

Banen har ellers kapicitet til 15.225 tilskuere, så det må konstateres, at franskmændenes interesse for kvindetennis ikke er speciel stor. For god ordens skyld bør det dog nævnes, at stadion var omkring en tredjedel fyldt, da kampen blev afsluttet.