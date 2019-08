Caroline Wozniacki er videre til anden runde ved Grand Slam-tennisturneringen US Open i New York.

Det tør ellers nok siges, at hun i tirsdag aftens kamp mod kineseren Yafan Wang var i store problemer.

Således tabte hun første sæt 1-6.

Men takket være en enorm vilje vandt hun de efterfølgende to sæt 7-5, 6-3.

1. Wozniacki kan stadig fighte

Caroline Wozniacki fik en elendig start på sin førsterundekamp mod Yafan Wang, der efter kun en halv times spil havde vundet første sæt. Men selvom spillet ikke fungerer optimalt, kan man jo fighte. Og det var lige akkurat det danskeren gjorde på en måde, som mindede en del om 'de gode gamle dage', hvor hun ofte vendte et truende nederlag til sejr.

2. Massiv opbakning

Caroline Wozniacki kunne ikke klage over opbakningen. Ved spillerpræsentationen før kampen modtog hun langt flere klapsalver fra tilskuerne end sin kinesiske modstander. Herudover forsøgte hendes far og træner, Piotr Wozniacki, konstant at få hende i omdrejninger via opmuntrende kommentarer. I Players Box så man herudover blandt andet Caroline Wozniackis mand, mor og bror samt agenterne Mikkel Nissen og Julien Cassaigne.

Danielle Collins besejrede i første US Open-runde Polona Hercog.

3. Nu venter der amerikansk modstand

Caroline Wozniacki får amerikansk modstand i US Opens anden runde på torsdag. Her skal den 29-årige dansker møde fire år yngre Danielle Collins, der indledte året fremragende, da hun spillede sig i semifinalen ved Australian Open. Siden har det dog knebet med topresultater. I maj ved en WTA-turnering i Rom mødte hun Caroline Wozniacki, der trak sig med en skade efter at have tabt første sæt 6-7. Danielle Collins spillede sig videre til anden runde ved at besejre sloveneren Polona Hercog i tre sæt.