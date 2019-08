Caroline Wozniacki fortsætter sin resultatmæssige succes ved tennissæsonens sidste Grand Slam-turnering, US Open, i New York.

På mægtige Arthur Ashe Stadium vandt den 29-årige dansker i anden runde 4-6, 6-3, 6-4 over den fire år yngre amerikaner Danielle Collins.

1. God moral og fightervilje bag Wozniacki-sejr

Akkurat som i i første runde mod kineseren Yafan Wang tabte Caroline Wozniacki første sæt. I denne periode af kampen havde danskeren svært ved at dæmme op for amerikanerens aggressive slag. Men Caroline Wozniacki nægtede at give op, og sikrede sig en tre-sæts-sejr takket være god moral og fightervilje.

2. Svær opgave venter

Caroline Wozniacki skal i tredje runde på lørdag duellere mod den blot 19-årige canadier Bianca Andreescu, der ugen før US Open vandt finalen ved WTA-turneringen i Toronto over Serena Williams. Umiddelbart vurderet ligner det en svær opgave. Skal danskeren trække sig sejrrigt ud af den kamp, skal hun spille væsentligt bedre end tilfældet var mod Danielle Collins. Én gang tidligere har Caroline Wozniacki mødt Bianca Andreescu. Det skete i januar på New Zealand, hvor canadieren vandt 6-4, 6-4.

Caroline Wozniacki vandt i US Opens anden runde over Danielle Collins. Foto: MATTHEW STOCKMAN Vis mere Caroline Wozniacki vandt i US Opens anden runde over Danielle Collins. Foto: MATTHEW STOCKMAN

3. Amerikanere er ikke vilde med kvindetennis

Der er på Arthur Ashe Stadium plads til knap 24.000 tilskuere. Imidlertid må det konstateres, at amerikanerne tilsyneladende ikke er specielt vilde med kvindetennis. Da kampen gik i gang var under halvdelen af sæderne på verdens største tennisstadion optaget. Tættest besat var den boks, som »Team Wozniacki« var blevet anvist i hjørnet. Her sad blandt andre Caroline Wozniackis ægtemand, mor, far og bror samt rådgiveren Julien Cassaigne.