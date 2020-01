Caroline Wozniacki fortsætter opturen ved sin afskedsturnering, Australian Open, i Melbourne.

I et brag af en kamp i anden runde besejrede hun den 21.-seedede ukrainer Dayana Yastemska 7-5, 7-5.

Hermed er hun klar til tredje runde.

På fredag skal hun her møde enten tuneseren Ons Jabeur eller Carolina Garcia fra Frankrig.

1. Formidabel fighterevne

Sikke et fighter-gen Caroline Wozniacki er udstyret med. I ekspresfart kom hun i første sæt mod Dayana Yastremska bagud 1-5. Det lignede en ydmygelse af danskeren, der på dette tidspunkt af kampen slet ikke kunne følge med i ukrainerens høje tempo. Men Caroline Wozniacki nægtede at give op, og takket være sejr i de efterfølgende seks partier vandt hun første sæt 7-5.

2. Fysikken holder

Der var før Australian Open stillet spørgsmålstegn ved, hvorvidt Caroline Wozniackis fysiske formåen var tilstrækkelig god til at kunne begå sig i dette års turnering. Faktum er jo at hun sluttede 2019-sæsonen tidligt, og at hun i indeværende år kun har spillet ASB Classic i Auckland. Men i andet sæt satte hun en tyk streg under, at fysikken holder. Ganske vist kom hun bagud 0-3, men akkurat som i første sæt 'åd' hun sig ind på sin 10 år yngre modstander, og vandt det 7-5. Hun skulle dog bruge ikke færre end seks matchbolde før sejren var i hus.

Foto: DAVID GRAY Vis mere Foto: DAVID GRAY

3. Massiv opbakning til det sidste

Caroline Wozniacki kan heller ikke i sin karrieres efterår beklage sig over opbakningen. Blandt tilskuerne på Margaret Court Arena var den tidligere danske landsholdsmålmand Thomas Sørensen, der til daglig bor i Melbourne. Han havde taget plads ved siden af Caroline Wozniackis bror, Patrik, der udover sit job som tenniskommentator også rådgiver en række danske fodboldspillere.