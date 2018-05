Hvorfor valgte Caroline Wozniacki sidste år at afbryde det succesrige samarbejde med sit teams assisterende træner Sascha Bajin, der samtidig var ansat som hittingpartner?

Tidligere på året under Australian Open forklarede den 27-årige danskers far, Piotr Wozniacki, at bruddet skyldtes Sascha Bajins ambitioner om at overtage hans plads i teamet som cheftræner, og at man ikke vurderede, dette ville være en optimal idé.

BT’s udsendte tennisreporter fangede onsdag eftermiddag Sascha Bajin på Roland Garros-anlægget under Grand Slam-turneringen French Open, og her ønskede tyskeren ikke at kommentere sagen.

»Det er fem måneder siden, jeg stoppede samarbejdet med Caroline. Jeg synes, hendes resultater med mig som assisterende træner var fine. Men mere ønsker jeg ikke at sige. Jeg synes ikke, at der er grund til at rippe op i en så gammel historie. Det giver ingen mening,« sagde Sascha Bajin med fast stemmeføring og et skævt smil.

Efter samarbejdet med Caroline Wozniacki, der kulminerede, da hun i oktober sidste år vandt WTA Finals i Singapore, stoppede, er Sascha Bajin blevet cheftræner for japaneren Naomi Osaka.

Og også her har Sascha Bajin stor succes:

Ved sæsonens begyndelse i januar, lå Osaka placeret som nummer 68 på verdensranglisten, hvor hun netop nu er nummer 20.

»Osaka har de seneste måneder i den grad udviklet sit spil. Jeg er virkelig imponeret over, at hun kunne vinde den store WTA-turnering i Indias Wells tidligere på foråret. Vi går fint i spænd, og jeg har store forventninger til hende,« sagde Sascha Bajin, der fra sidelinien så Naomi Osaka spille sig videre til French Opens tredje runde med en kneben sejr på 6-4, 7-5 over Zarina Diyas.

Nu venter der amerikansk modstand for Naomi Osaka i tredje runde, hvor hun udfordres af Madison Keys.