Caroline Wozniacki har de seneste dage fået god hjælp på træningsbanen under den igangværende Grand Slam-turnering, The Championships, i London-forstaden WImbledon.

Således er det den tidligere polske topspiller Agnieszka Radwanskas mand, Dawid Celt, som hun har benyttet i den vigtige rolle som hittingpartner under de timelange træningspas på bane 14 i hjørnet af Aorangi Park et par hundrede meter fra legendariske Centre Court.

»Årsagen til, at samarbejdet er kommet i stand, er såre simpelt,« siger Caroline Wozniacki til B.T.'s udsendte tennismedarbejder og tilføjer:

»Lige nu arbejder jeg på nogle forskellige ting under træningen, og i den forbindelse har jeg lyst til at spille med ham.«

Caroline Wozniacki på vej til træning under Wimbledon-turneringen sammen med polakken Dawid Celt, der er gift med den nu pensionerede tennisspiller Agnieszka Radwanska. Foto: TONY O'BRIEN

Caroline Wozniacki kunne ikke fortælle, hvor mange træningspas hun forventer at afvikle med Dawid Celt som hittingpartner.

»Jeg kender heller ikke svaret. Men eftersom vi forlader London på lørdag, er det ikke umuligt at Dawid også kommer til at være Carolines hittingpartner de kommende dage. Det er helt op til hende selv og de ønsker hun har i forbindelse med sin kampforberedelse,« siger Agnieszka Radwanska, der inden hun lagde ketcheren på hylden i fjor blandt andet nåede at ligge nummer to på verdensranglisten og være tabende Wimbledon-finalist i damesingle.

»Caroline er en af mine allerbedste veninder. Vi har kendt hinanden de seneste 20 år og jeg deltog også i hendes bryllup med David Lee for et par uger siden. Det var en fantastisk oplevelse. Nu bakker jeg hende op i Wimbledon, og håber hun klarer sig godt,« siger Agnieska Radwanska.

Wimbledons vindere De seneste fem års Wimbledon-vindere: Damesingle

2014: Petra Kvitova, Tjekkiet

2015: Serena Williams, USA

2016: Serena Williams, USA

2017: Garbine Muguruza, Spanien

2018: Angelique Kerber, Tyskland Herresingle

2014: Novak Djokovic, Serbien

2015: Novak Djokovic, Serbien

2016: Andy Murray, Storbritanien

2017: Roger Federer, Schweiz

2018: Novak Djokovic

Imidlertid er der en del, der tyder på, at Caroline Wozniacki får kamp til stregen i sin andenrundekamp onsdag mod Veronika Kudermetova.

Ganske vist ligger den 22-årige russer blot nummer 59 på verdensranglisten, hvor Caroline Wozniacki indtager 19. pladsen, men sidst de mødtes - for en måned siden ved French Open - endte det med et dansk nederlag i tre sæt.

»Kudermetova kan spille helt udmærket. Vi mødtes på grus i Paris. Her i Wimbledon spiller vi på græs. Så det bliver en helt anden kamp,« siger Caroline Wozniacki, der har taktikken klar.

»Jeg skal spille mit eget spil, være klar på de første bolde samt serve og returnere godt,« siger Caroline Wozniacki.

Caroline Wozniacki i aktion på Wimbledons bane 2 mod Sara Sorribes Tormo mandag aften. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Hendes far og træner, Piotr Wozniacki, ser med optimisme på de danske sejrsmuligheder.

»Selvfølgelig bliver det tætte dueller, men jeg tror, at Caroline vinder. Caroline har sin klasse og erfaring, så hun skal bare gå ind og tro på sig selv og lave det nødvendige arbejde,« siger Piotr Wozniacki.

Han har denne forklaring på, hvorfor hans datter tabte i første runde til Veronika Kudermetova ved French Open.

»Caroline havde i optakten været langtidsskadet og ikke rigtigt spillet siden Charleston. Derfor var hun ikke ordentligt klar til Roland Garros. Jeg ved godt, at hun nemt vandt første sæt (6-0, red.), men det er et farligt resultat. Man tror selv, at man er langt bedre end den anden, mens den anden bare kan spille frit,« siger Piotr Wozniacki.