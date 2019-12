Efter halvanden måneds pause er den danske tennisspiller Caroline Wozniacki tilbage på tennisbanen.

»Hun har lige været i København, og her trænede jeg med hende tre-fire gange,« fortæller den tidligere danske topspiller Michael Mortensen til B.T.

Han lægger ikke skjul på, at han er imponeret.

»Caroline rammer bolden fantastisk i øjeblikket. Det var umuligt at se, at hun havde holdt tennispause siden China Open i begyndelsen af oktober,« siger Michael Mortensen, der i sin aktive karriere var blandt verdens bedste spillere i herredouble.

Caroline Wozniacki på træningsbanen i København. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Caroline Wozniacki på træningsbanen i København. Foto: Niels Christian Vilmann

Efter træningen i Danmark er Caroline Wozniacki rejst til Miami i den amerikanske stat Florida.

»Her er det planen, at hun har de sidste forberedelser, inden hun i dagene efter nytår rejser til New Zealand for at deltage i den nye sæsons første turnering i Auckland,« siger Michael Mortensen.

Endnu har Caroline Wozniacki ikke meldt andet ud, end at hun i januar – foruden WTA-turneringen ASB Classic – spiller en opvisningskamp i Melbourne mod Maria Sharapova som optakt til Australian Open.

»De gange, jeg trænede med hende, virkede hun fit. Så umiddelbart vurderet synes jeg, at der er grund til at se med optimisme på hendes startprogram i 2020,« siger Michael Mortensen.

Caroline Wozniacki på tennisbanen i København. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Caroline Wozniacki på tennisbanen i København. Foto: Niels Christian Vilmann

Caroline Wozniacki slutter 2019 som nummer 37 på WTA's verdensrangliste i damesingle.

Dette er hendes dårligste placering siden 2007, hvor hun endte året som nummer 64.

»Det skal hun ikke lade sig påvirke negativt af. Årsagen til faldet er, at hun har været plaget af sygdom og skader. Hendes spillemæssige niveau er stadig så højt, at hun kan spille med om finalesejren i hver eneste turnering, hun deltager i,« siger Michael Mortensen.