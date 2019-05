Han har vundet OL-guld i roning, kandideret til posten som dansk IOC-medlem og været formand for DIF's aktivkomité. Der er derfor vægt bag ordene, når Victor Feddersen ytrer sig.

Og det tør nok siges, at han i majudgaven af printmagasinet SportLink går til stålet.

Således er han leveringsdygtig i en opsigtsvækkende kommentar om tennisspilleren Caroline Wozniacki, der i år stadig har sin første turneringssejr til gode.

»I sportens verden er man jo god til at drømme, men det, man ikke er så god til, er at fortsætte med at drømme. Hvis man tager en stjerne som Caroline Wozniacki, har rejsen været bemærkelsesværdig,« citeres Victor Feddersen blandt andet for at sige og tilføjer:

Guldfireren – Victor Feddersen, Eskild Ebbesen, Thomas Poulsen og Niels Henriksen – ved præmieoverrækkelsen på Lake Lanier nær Atlanta ved OL 1996. Foto: JENS NØRGAARD LARSEN Vis mere Guldfireren – Victor Feddersen, Eskild Ebbesen, Thomas Poulsen og Niels Henriksen – ved præmieoverrækkelsen på Lake Lanier nær Atlanta ved OL 1996. Foto: JENS NØRGAARD LARSEN

»Hun vandt fint og kom på verdensranglisten, men hun har jo ikke vundet de helt store sejre. Det er interessant, fordi det er stjerner som Caroline Wozniacki, der bliver udråbt som fremtidens stjerne og talent, men det er ikke de vigtige konkurrencer, de vinder. Her fejler de altså. Det mentale har helt sikkert været en belastning for hende, og her er roen i sig selv vigtig, så hun ved, hvad hun vil, og hvordan hun skal arbejde med sig selv. At have en anden tilgang til sig selv er i alle de pressede ydre og indre situationer meget vigtigt.«

Over for B.T. understreger Victor Feddersen, at han udelukkende udtaler sig på baggrund af den viden, han har om Caroline Wozniacki fra medierne.

BLÅ BOG Victor Feddersen Alder: 51 år

Bopæl: Hellerup

Ægtestand: gift med Anita, der er ansat som landechef for flyselskaberne Air France og KLM i Danmark, samt far til to døtre på henholdsvis tre og syv år

Uddannelse: har afsluttet CBA på AVT Business School og er i gang med at erhverve sig en 'CIBE – Certificate In Business Excellence' på Colombia Business School i New York

Nuværende beskæftigelse: partner i netværks- og foredragsfirmaet Winning Team

Idrætskarriere: var ved OL 1996 i Atlanta med til at vinde guld i letvægtsfireren i roning, mens det i samme disciplin blev til bronze ved OL 2000 i Sydney. Var herudover med til at vinde fire verdensmesterskaber. Formand for DIF's aktivkomité i perioden 2000 til 2008

»Da hun lå nummer et på verdensranglisten (2010-2012, red.), var det ikke, fordi hun havde vundet de helt store konkurrencer. Jeg synes, det er interessant, at dette er muligt. Ligeledes finder jeg det bemærkelsesværdigt, at hun ofte fejlede, når hun skulle toppræstere. Hos os i 'Guldfireren' var det lige omvendt. For når vi stod i de store finaler, leverede vi altid på et højere niveau, end vi gjorde ved den daglige træning. Kort sagt: Vi blev stærkere i den tilspidsede konkurrence,« siger Victor Feddersen.

Han mener, at Caroline Wozniacki gennem idrætskarrieren har forsøgt at finde sin identitet.

Den tidligere OM-guldvinder i roning, Victor Feddersen, er gift med Anita. Sammen har de to døtre på henholdsvis tre og syv år. Foto: Henning Bagger Vis mere Den tidligere OM-guldvinder i roning, Victor Feddersen, er gift med Anita. Sammen har de to døtre på henholdsvis tre og syv år. Foto: Henning Bagger

»Primært har hun været professionel tennisspiller, men sideløbende har hun også optrådt som model i blandt andet det amerikanske magasin Sports Illustrated. Jeg tror, det har fyldt meget for Wozniacki, at det var vigtigt for hende, at hun blev en dygtig tennisspiller, hvorimod det var knap så højt prioriteret, at personen Caroline også udviklede sig,« siger Victor Feddersen, der undrer sig over, at Caroline Wozniackis bror, Patrik, i sidste uge på TV2 sagde, at hendes karriere lakker mod enden.

»Jeg kender ikke årsagen til, at hendes bror på den måde vælger at lave røre i andedammen. Men det er i sådanne tilfælde, jeg tænker, at Caroline som person kunne være stærkere. Det gælder i sit eget liv om selv at tage føringen. Personligt har jeg taget mig selv i at have for mange negative tanker. Jeg har erfaret, at der er noget om snakken om, at man godt kan programmere sig selv i en positiv retning,« siger Victor Feddersen.

Hos 'Team Wozniacki' tager man afstand fra Victor Feddersens synspunkter.

»Disse udsagn vidner desværre om så stor mangel på indsigt og viden om tennis eller Carolines kompetencer i øvrigt, at det næsten ikke fortjener en kommentar. Caroline har været nummer et på verdensranglisten ved årets afslutning to år i træk. Hun har vundet mere end 30 turneringer i sin helt igennem imponerende karriere, herunder de største turneringer som Australien Open, WTA Finals, China Open, Indian Wells og mange mange flere. Endvidere ved alle, der har en lille smule forstand på tennis, at stærke mentale egenskaber er en helt afgørende faktor for at nå langt i denne sport, og at disse egenskaber netop er Carolines spidskompetencer,« skriver hendes danske agent, Mikkel Nissen, i en mail til B.T.