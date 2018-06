Caroline Wozniackis fjerderundekamp ved Grand Slam-tennisturneringen French Open mod Daria Kasatkina bliver først afgjort mandag, hvor den er placeret som andet programpunkt efter en damesingle mellem Simona Halep og Elise Mertens.

På grund af mørke blev den afbrudt af dommeren efter russeren havde vundet første sæt 7-6 og stillingen var 3-3 i andet.

»Ingen kommentarer,« sagde Caroline Wozniackis franske agent til BT's udsendte medarbejder efter kampen, hvor den tidligere amerikanske Grand Slam-vinder Tracy Austin var mere meddelsom.

»Wozniacki har bestemt stadig vinderchancer. Hun ligger nummer to på verdensranglisten, og er mere rutineret end Kasatkina, der nu får en nat til at tænke over, at hun er i førerposition mod favoritten. Det kan give nerver,« sagde Tracy Austin, der er i Paris som kommentator på amerikansk tv.

Hun kunne godt forstå, at kampen var blevet afbrudt.

»Det var blevet for mørkt og bolden var svær at se. Nu bliver det spændende, hvordan kampen udvikler sig, når den genoptages. Indtil videre er jeg imponeret over de hårde topspinsslag, som Kasatkina diskede op med i Wozniackis forhånd,« sagde Tracy Austin.

Kampens indledende fase bar præg af, at de to spillere var nervøse og at de havde svært ved at styre bolden i blæsten, der gik på langs af Court Philippe Chartrier.

Således brød Daria Kasatkina sin danske modstanders to første servepartier, og da hun selv kun blev brudt en enkelt gang, kom russeren foran 3-1.

Det rystede dog ikke Caroline Wozniacki, der vandt de efterfølgende fire partier.

Foran 5-3 havde danskeren, hvis taktik gik ud på at diktere spillet, muligheden for at serve første sæt i hus. Det lykkedes imidlertid ikke, da Daria Kasatkina var leveringsdygtig i et servegennembrud. Og da den 21-årige russer holdt sit eget, fik hun udlignet til 5-5.

Så var det Caroline Wozniackis tur til at serve. Her lignede det et russisk brud, da Daria Kasatkina bragte sig foran 40-0, men danskeren reddede stormen af og vandt partiet. Imidlertid holdt Kasatkina efterfølgende sit, hvorfor første sæt skulle afgøres i en tiebreak.

Den blev dramatisk:

Daria Kasatkina kom sig foran 2-0, men Caroline Wozniacki svarede igen ved at vinde de efterfølgende fire point. Imidlertid var det russeren, der havde det største mod i duellerne. Det blev belønnet eftersom hun vandt den 7-5.

Værd at bemærke er, at Caroline Wozniacki efter at have kikset tiebreakerens næstsidste duel, kastede sin ketcher så hårdt mod det røde grus, at publikum indledte en pibekoncert.

Ved stillingen 1-1 i andet sæt indledte de to spillere en diskussion med dommeren om, hvorvidt det efterhånden var blevet så mørkt, at kampen skulle afbrydes og dermed først færdigspilles mandag.

Forespørgslen blev i første omgang afslået, men efter yderligere fire partier, var der ingen vej udenom.

Til gengæld nåede Clara Tausons førsterundekamp i French Opens pigesinglerække at blive færdigspillet. Den femteseedede dansker vandt 7-5, 6-2 over hviderusseren Viktoriya Kanapatskaya og skal i anden runde møde briten Emma Raducanu.