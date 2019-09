Hun har vundet både Australian Open, Wimbledon og US Open samt ligget nummer et på verdensranglisten i damesingle. Der er derfor vægt bag ordene, når Lindsay Davenport udtaler sig.

Den amerikanske tennislegende så med fra tilskuerpladserne på Arthur Ashe Stadium, da Caroline Wozniacki lørdag ved Grand Slam-turneringen US Open blev besejret 4-6, 4-6 af Bianca Andreescu.

»Mens canadieren dikterede spillet, havde Wozniacki ingen anden mulighed end at reagere,« siger Lindsay Davenport til B.T. i en snak på to-mands-hånd i players lounge på USTA Billie Jean King Tennis Center.

»Jeg er meget imponeret over Andreescu. Hun er et kæmpetalent, der utvivlsomt går en stor fremtid i møde. Hvad angår Wozniacki må det siges, at hun blev overmatchet. Jeg håber ikke, at hun efter sæsonen vælger at indstille karrieren. Men jeg betragter det som en mulighed eftersom hun jo er plaget af leddegigt og ikke har haft den allerbedste sæson. Så det var måske sidste gang hun spillede med her ved US Open,« siger Lindsay Davenport.

Caroline Wozniacki røg lørdag ud af US Open efter nederlag på 4-6, 4-6 mod Bianca Andreescu. Foto: JUSTIN LANE Vis mere Caroline Wozniacki røg lørdag ud af US Open efter nederlag på 4-6, 4-6 mod Bianca Andreescu. Foto: JUSTIN LANE

Efter Caroline Wozniackis exit blev der i krogene på det mægtige tennisanlæg i New York snakket om, at den 29-årige dansker angiveligt skulle pønse på at spille afskedsturnering ved Australian Open i januar 2020. Samme sted hvor hun i fjor sikrede sig sin karrieres første og hidtil eneste Grand Slam-titel.

Hvorvidt hendes farvel til elitetennis kommer til at forme sig således, må tiden vise.

»Jeg håber virkelig, at Caroline fortsætter karrieren efter denne sæson. Hun har de seneste 10-15 år været en profil på WTA Touren. Som jeg ser det, kan hun spillemæssigt sagtens være med et par år mere. Imidlertid er hun lige blevet gift, så det er ikke utænkeligt, at hun går rundt med planer om snarlig familieforøgelse,« siger hendes tidligere agent, John Tobias, der nu er rådgiver for blandt andre de amerikanske tennisbrødre Bob og Mike Bryan.

B.T. spurgte Caroline Wozniacki om hun efter 1. januar stadig er med på WTA Touren, og var leveringsdygtig i dette kortfattede svar, der holder liv i snakken om, at hun om knap fem måneder er en mulig deltager ved Australian Open:

'Ja, det tror jeg.'

Ifølge Caroline Wozniackis far og træner, Piotr Wozniacki, er der ikke taget stilling til hendes tennismæssige fremtid endnu.

'Efter sæsonen er det aftalt, at Caroline sætter sig sammen med teamet for at lave en samlet evaluering over sæsonen. Derfor kan jeg umuligt allerede nu udtale mig om, hvorvidt hun stiller op ved eksempelvis Australian Open,' siger han.

Broderen Patrik Wozniacki kan ikke se, hvorfor Caroline Wozniacki skulle beslutte sig for at lægge ketcheren på hylden, når hun i løbet af en månedstid har færdigspillet indeværende sæson.

»Mon ikke hun også er med ved Australian Open. Jeg har ikke på fornemmelsen, at hun nærmer sig et stop. Hun træner hårdt igennem, og det virker som om, hun gerne vil fortsætte,« siger Patrik Wozniacki.

Efter US Open bliver Caroline Wozniacki i New York for at træne frem mod et amerikansk opvisningsarrangement 13.-14. september, hvor hun ved Genbrier Tennis Champions Classic blandt andet skal duellere mod russeren Maria Sharapova.

Herefter drager hun til Asien for at spille i henholdsvis Wuhan og Beijing.

'Måske afslutter hun sæsonen ved Kremlin Cup midt i oktober i Moskva. Arrangørerne har spurgt om Caroline har lyst til at deltage, men der er endnu ikke kommet en afklaring på dette spørgsmål,' siger Piotr Wozniacki.