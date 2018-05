»Dæmp forventningerne.«

Så klar i mælet er den tidligere amerikanske toptennisspiller, John McEnroe, omkring Caroline Wozniackis chance for at vinde de næste to ugers Grand Slam-turnering, French Open, i Paris.

»Jeg er stor fan af Wozniacki og den måde hun altid fighter på. I januar vandt hun Australian Open med sejr i en forrygende finale mod Simona Halep. Men ærlig talt har jeg på Roland Garros-anlæggets grusbaner endnu aldrig set hende spille lige så godt som på hard court,« siger John McEnroe til BT på en skrattende telefonforbindelse fra Frankrig, hvor han de næste 14 dage opholder sig for at passe jobbet som tenniskommentator på tv-kanalen Eurosport.

FAKTA: Wozniackis French Open-resultater Caroline Wozniackis resultater ved Grand Slam-turneringen French Open: 2007: taber i 1. runde 2-6, 7-6, 0-6 til Nathalie Dechy, Frankrig 2008: taber i 3. runde 4-6, 1-6 til Ana Ivanovic. Serbien 2009: taber i 3. runde til 6-7, 5-7 til Sorana Cirstea, Rumænien 2010: taber i kvartfinalen 2-6, 3-6 til Francesca Schiavone, Italien 2011: taber i 3. runde 1-6, 3-6 til Daniela Hantuchova, Slovakiet 2012: taber i 3. runde 1-6, 7-6, 3-6 til Kaia Kanepi, Estland 2013: taber i 2. runde 6-7, 3-6 til Bojana Jovanovski Petrovic, Serbien 2014: taber i 1. runde 6-7, 6-4, 2-6 til Yanina Wichmayer, Belgien 2015: taber i 2. runde 4-6, 6-7 til Julia Görges, Tyskland 2016: deltog ikke på grund af ankelskade 2017: taber i kvartfinalen 6-4, 2-6, 2-6 til Jelena Ostapenko, Letland

Caroline Wozniacki overtog efter triumfen i Melbourne for fire måneder siden for en kort stund verdensranglistens førsteplads.

»Det var fuldt fortjent. Hun var godt spillende ved Australian Open. Men siden har hun ikke levet op til triumfen,« siger John McEnroe, der i sin aktive karriere vandt syv Grand Slam-singletitler, og henviser til, at Caroline Wozniacki i den mellemliggende periode ikke har kvalificeret sig til en eneste finale på WTA Touren. Bedste resultat er en tabt semifinale mod Petra Kvitova i Doha i februar, mens nederlaget til Monica Puig i første kamp i Miami har været lavpunktet.

»Det er svært for mig at vurdere, hvorvidt hun oven på bedriften i Australien har problemer med at finde motivationen. På grund af de svingende resultater, er det faktisk meget lidt, jeg har set hende spille de seneste måneder. Men det er indiskutabelt, at hendes optakt til French Open ikke har været optimal. Hun trak sig i Istanbul med en skade, og røg i Madrid og Rom ud efter klare to-sæts-nederlag mod henholdsvis Kiki Bertens og og Anett Kontaveit,« siger John McEnroe, der har denne kommentar til, at Caroline Wozniacki efter sidstnævnte kamp i raseri nægtede at give dommeren hånden:

»Det er sådan noget, der sker. Nogle gange koger temperamentet over. Måske går Wozniacki, der jo er forlovet (med eks-basketballspilleren David Lee, red.) rundt og tænker, hvordan hendes fremtid skal forme sig?«

French Open på dansk TV # Grand Slam-tennisturneringen French Open spilles på Roland Garros-anlægget i Paris fra 27. maj til 10. juni # kampene kan ses i direkte transmissioner på tv-kanalerne Eurosport 1 og 2 samt på streamingtjenesten Eurosport Player # kanalen har journalist Signe Vadgaard placeret i Paris, hvor hun løbende vil lave reportager fra turneringen # i studiet i København vil værten Zak Egholm få besøg af blandt andre tennistræneren Michael Mortensen samt tennisspillerne Frederik Løchte Nielsen og Malou Ejdesgaard. # vinderne af dame- og herresinglerækkerne er får hver 16,3 mio. danske kroner (2,2 mio. Euro)

Caroline Wozniacki møder i French Opens første runde amerikaneren Danielle Collins, mens hun i en eventuel andenrunde-kamp kan løbe ind i schweizeren Timea Bacsinszky. Først i tredje runde er der lagt op til duel mod en seedet spiller.

»Wozniacki skal såmænd nok komme helskindet gennem de første runder ved French Open. Men hun tilhører ikke favoritfeltet,« siger John McEnroe, der håber, at Simona Halep langt om længe sikrer sig en Grand Slam-titel.

»Alle de gange hvor hun har kvalificeret sig til en stor finale, har hun haft chancen for at vinde. Det havde hun også mod Wozniacki i Melbourne. Men da hun var på vej mod sejren, begyndte hun at tvivle på sig selv. Det er menneskeligt. Jeg kunne selv have vundet French Open (i 1984, red.), men kiksede af årsager, jeg stadig har svært ved at forklare i finalen mod Ivan Lendl. Men jeg kunne altså godt unde Halep at stryge til tops denne gang,« siger John McEnroe.

BLÅ BOg John McEnroe # født 16. februar 1959 # vandt i sin aktive karriere som professionel tennisspiller syv Grand Slam-titler i single (Wimbledon 1981, 1983 og 1984 samt US Open 1979, 1980, 1981 og 1984) # arbejder ved French Open som tenniskommentator på tv-kanalen Eurosport

Han lægger i øvrigt ikke skjul på, at han undrer sig over, at Caroline Wozniackis veninde, Serena Williams, er useedet ved French Open.

»Jeg er udmærket klar over, at hun ikke har opnået sine allerbedste resultater ved French Open. Men da hun sidste år blev gravid, lå hun nummer et på verdensranglisten og havde lige vundet finalen ved Australian Open. Nu gør hun comeback ved en Grand Slam-turnering. I mine øjne burde hun været berettiget til en seeding i top 10,« siger John McEnroe, der vurderer, at Serena Williams tilhører feltet på 10-15 spillere, der har muligheden for at vinde French Opens damesinglerække.

»I dette felt mener jeg, at spillere som Petra Kvitova, Karolina Pliskova, Kiki Bertens og Angelique Kerber også befinder sig. Sidste år erobrede Jelena Ostapenko sejrstrofæet. Hende tror jeg dog ikke så meget på denne gang. Det er som om hun de seneste 12 måneder ikke har videreudviklet sit spil,« siger John McEnroe, der ærgrer sig over, at der på kvindesiden i øjeblikket ikke er den duel, som eksempelvis Rafael Nadal og Roger Federer i herresingle har udkæmpet i efterhånden mange år.

Amerikaneren John McEnroe vandt sin syvende og sidste Grand Slam-singletitel ved US Open 1984. Han følger fortsat tennissporten tæt og er under French Open, der spilles de næste to uger i Paris, ansat som ekspertkommentator på tv-kanalen Eurosport. Foto: Tony O'Brien Amerikaneren John McEnroe vandt sin syvende og sidste Grand Slam-singletitel ved US Open 1984. Han følger fortsat tennissporten tæt og er under French Open, der spilles de næste to uger i Paris, ansat som ekspertkommentator på tv-kanalen Eurosport. Foto: Tony O'Brien

»Publikum elsker kampe som disse. Jævnbyrdigheden i damesinglerækken er stor. Men det er desværre som om de yngre spillere har svært ved at give de mere rutinerede spillere som Halep, Wozniacki og Pliskova kamp til stregen. Hvor er den talentfulde teenager? Lige nu ser jeg Daria Kasatkina som den yngre generations bedste bud på en kommende Grand Slam-vinder. Men med sine 21 år, er hun jo ikke helt ung længere,« siger John McEnroe.

I herresingle er arvtagerne til Rafael Nadal & co. til gengæld ved at blive kørt i stilling.

»Det er kun et spørgsmål om tid inden Alexander Zverev vinder sit første Grand Slam-trofæ, og jeg ser også store muligheder i spillere som Stefanos Tsitsipas og Denis Shapovalov. Selvfølgelig vil det være flot, hvis Rafael Nadal kan vinde French Open-titlen i herresingle for 11. gang. Men det kunne altså være interessant, hvis én af spillerne fra den yngre generation slog ham af pinden,« lyder John McEnroes slutreplik.