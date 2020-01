Caroline Wozniackis karriere lakker mod enden.

Således har den danske tennisspiller annonceret, at Australian Open er hendes uigenkaldeligt sidste turnering.

Men hvad nu, hvis hun vinder den igangværende grand slam-turnering? I så tilfælde har den tidligere svenske topspiller Mats Wilander en formodning om, at beslutningen kan blive ændret.

B.T. deltog torsdag i et arrangement på det luksuriøse Hotel Pullman i Melbourne, hvor tv-kanalen Eurosport gav medlemmer af det internationale pressekorps mulighed for at tale med deres eksperter.

Caroline Wozniacki efter sin sejr i Australian Opens anden runde over Dayana Yastremska.

Caroline Wozniacki var blandt de mest omtalte og diskuterede.

Hendes sejr i anden runde over den fremadstormende ukrainske teenager Dayana Yastremska var ikke blot Mats Wilander, men også Justine Henin samt Boris Becker imponeret over.

Men hvad blev der helt præcist sagt om den 29-årige dansker?

Læs de opsigtsvækkende ekspert-udtalelser her:

Mats Wilander.

Mats Wilander (55-årig svensker, der vandt syv grand slam-titler i herresingle i perioden 1982-1989):

Australian Open på dansk tv Grand slam-tennisturneringen Australian Open spilles i Melbourne 20. januar til 2. februar.

Eurosport transmitterer adskillige af kampene på sine to tv-kanaler samt streamingtjenesterne Eurosport Player og Dplay.

Det er også muligt at få kampene streamet direkte på mobiltelefoner og pc.

Caroline Wozniackis kampe kan ses på Kanal 5, hvor der bydes på op- og nedtaktsstudie.

Danske kommentatorer: Michael Mortensen, Anders Haahr Rasmussen, Thomas Skouboe, Ondrej Kralik, Sisse Folmø og Peer Kaae.

Herudover benytter Eurosport tidligere internationale tennisstjerner som John McEnroe, Boris Becker og Mats Wilander i roller som ekspertkommentatorer.

»Det er et faktum, at Caroline er kommet til Melbourne for at sige farvel til tennissporten ved Australian Open, men der er samtidig ingen tvivl om, at hun gør alt for at vinde turneringen.

Hvis dette lykkes, vil jeg formode, at hun lægger snakken om karrierestop på hylden. For jeg vil altså have rigtig svært ved at forestille mig, at man som regerende grand slam-mester kvitter sin sport med øjeblikkelig virkning. I øvrigt ved jeg af erfaring, at de beslutninger, man tager i slutningen af sin karriere, ikke altid er de mest logiske.

Hertil kommer, at man skal gøre sig klart, at hendes beslutning er taget, uden at det vil have en egentlig konsekvens for hende. Uden problemer kan hun jo efter Australian Open meddele arrangørerne af alverdens WTA-turneringer, at hun har lyst til alligevel at være med.

Jeg synes, hun har spillet godt i Australian Opens indledende fase. Hun fik mod Dayana Yastremska vist, at hun stadig evner at komme med modspil mod spillere, der spiller ekstremt aggressivt.

I mine øjne har en medvirkende årsag til hendes beslutning måske været, at hun føler, at hendes 'gammeldags' spillestil ikke længere kan udfordre ungdommens. Men endnu en grand slam-triumf kan ændre hendes opfattelse diametralt.

Selvom Caroline kun har vundet en enkelt grand slam-turnering, er hun en enorm stjerne i international kvindetennis.«

Justine Henin.

Justine Henin (37-årig belgier, der vandt syv grand slam-titler i damesingle i perioden 2003-2007):

Australian Open 2020 Sådan har Caroline Wozniacki indtil videre klaret sig i sin afskedsturnering: 1. runde: sejr på 6-1, 6-3 over verdensranglistens nummer 92, Kristie Ahn, fra USA 2. runde: sejr på 7-5, 7-5 over verdensranglistens nummer 21, Dayana Yastremska, fra Ukraine 3. runde: skal natten mellem torsdag og fredag – dansk tid – møde verdensranglistens nummer 78, Ons Jabeur, fra Tunesien

»Hvis både Caroline Wozniacki og Serena Williams vinder deres tredjerundekampe, skal de mødes i Australian Opens ottendedelsfinale. Det kan blive en fantastisk kamp.

For Carolines vedkommende er der masser af følelser på spil, eftersom hun jo har erklæret, at det er hendes sidste turnering i karrieren.

Hvad angår Serena, besidder hun stadig motivationen til at gå efter endnu en grandslam, men i sin fremskredne alder kæmper hun med fysikken. Inden Australian Open vandt hun WTA-turneringen i Auckland. Det har utvivlsomt styrket hendes selvtillid. Hun når ofte langt i grand slam-turneringerne, men modstanderne har altså ikke samme respekt for hende som tidligere.

Jeg var meget imponeret over Caroline Wozniackis præstation mod Dayana Yastremska, som jeg kender rigtig godt, da jeg på et tidspunkt har trænet hende. Ukraineren er inde i en fase, hvor hun til stadighed forbedrer sit spil. Men Wozniacki fik sat sig igennem med en forrygende fighterindsats.

For Caroline virker det, som om det rette øjeblik er kommet for hende til at sige farvel til tennissporten. Om hun har taget den rigtige beslutning, kan jeg af gode grunde ikke udtale mig om, da jeg ikke kender hendes bevæggrunde tilstrækkeligt godt. Det er kun hende, der kan svare på det.

Men har man en følelse af, at man ikke længere har mere at give sporten, er det på det tidspunkt, man skal kvitte den. I mine øjne er det okay at sige farvel som 29-årig.«

Boris Becker.

Boris Becker (52-årig tysker, der vandt syv grand slam-titler i herresingle i perioden 1985-1996):

Wozniackis bedste grand slam-resultater Caroline Wozniacki indstiller karrieren efter dette års Australian Open. Her er hendes bedste resultater i tennissportens fire grand slam-turneringer: Australian Open: vinder (2018)

vinder (2018) French Open: kvartfinale (2010, 2017)

kvartfinale (2010, 2017) Wimbledon: fjerde runde (2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2017)

fjerde runde (2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2017) US Open: finalist (2009, 2014)

»Man skal stoppe på toppen. Og Caroline Wozniacki er altså virkelig godt spillende i øjeblikket. Jeg så hende i Australian Opens anden runde mod Dayana Yastremska og var overrasket over, hvor god hun var.



Hun har haft en flot karriere med grand slam-triumf her i Melbourne og 71 uger på toppen af verdensranglisten.



Nu vil hun tilbringe mere tid sammen med sin mand, og det finder hun vigtigt.



Man kan spørge sig selv om, hvorfor Maria Sharapova har lyst til fortsat at være med. Hun var engang er stor mester, men ryger nu ud i første runde. Det er som tennisfan ikke sjovt at være vidne til.



Efter min mening skal man stoppe, mens man stadig kan spille tennis på et højt niveau, og folk stiller spørgsmålstegn ved, om tidspunktet er det rette.



Store mestre skal huskes for deres bedrifter.«