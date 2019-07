Caroline Wozniacki er efter et choknederlag til verdensranglistens nummer 50, Shuai Zhang, ude af 2019-udgaven af Wimbledon-turneringen.

Undervejs i den 80 minutter lange kampe viste den 14. seedede dansker sig ikke fra sin bedste side hverken spille- eller adfærdsmæssigt:

Tempomæssigt havde hun svært ved at følge med. Herudover skældte hun med store armbevægelser ud over hawkeye-systemet til dommeren, mens hun gav et teammedlem i »Players Box« en verbal 'shut up'-henstilling, fordi hun mente vedkommende talte en smule for meget.

»Det glæder mig at høre, at hun netop er blevet gift. Forhåbentlig kan lykken i ægteskabet generes til spilleglæde på tennisbanen. For den mangler hun tydeligvis i øjeblikket,« siger svenskeren Mats Wilander, der som aktiv vandt syv grand slam-titler - fra 1983 til 1988 - i herresingle.

Foto: ANDREW COULDRIDGE Vis mere Foto: ANDREW COULDRIDGE

5 store Wozniacki-nedture Caroline Wozniacki har i sin tenniskarriere oplevet store triumfer. Blandt andet har hun ligget nummer et på verdensranglisten og vundet Australian Open. Men undervejs har der også været nedturer. Her er fem af de største: Den snart 29-årige dansker glemmer formentlig aldrig 27. januar 2011. Efter at have vundet første sæt i semifinalen ved Australien Open mod Li Na 6-3, har hun i andet sæt spillet sig frem til en matchbold. Men den kikser hun, og da hun taber kampens sidste to sæt 5-7, 3-6 bliver det heller ikke denne gang, at hun sikrer sig vindertrofæet i den traditionsrige Grand Slam-turnering ’down under’.

2012 er et skidt år for den danske tennisspiller, der ryger ud i første runde af Grand Slam-turneringerne Wimbledon og US Open mod henholdsvis Tamira Paszek og Irina-Camelia Begu. Så dårligt havde Caroline Wozniacki, der tidligere på året havde ligget nummer et på verdensranglisten, i Grand Slam-sammenhæng ikke klaret sig de foregående fem sæsoner.

Få dage efter sit pludselige brud med golfspilleren Rory McIlroy i maj 2014, stiller Caroline Wozniacki op ved French Open, hvor hun er tildelt en seeding som nummer 14. Men plaget af kærestesorger taber danskeren 6-7, 6-4, 2-6 til belgieren Yanina Wickmayer, der blot ligger nummer 64 på verdensranglisten.

Foråret og sommeren 2016 er helt igennem forfærdeligt. Først bliver hun ankelskadet, hvilket betyder at hun må melde afbud til French Open, og dernæst ryger hun i første runde ud af Wimbledon-turneringen mod Svetlana Kuznetsova. ​

Efter en fin sæson er Caroline Wozniacki ved US Open 2017 blevet tildelt en femteseeding. Men den kan hun slet ikke leve op til. Allerede i anden runde taber hun skuffende 2-6, 7-6, 1-6 til russeren Ekaterina Makarova, der blot ligger nummer 40 på verdensranglisten.

B.T. møder ham på tennisanlægget få timer efter Caroline Wozniackis nedtur.

»På papiret var hun storfavorit til sejren mod kineseren. Men det overrasker mig egentlig ikke, at hun taber. Hun har i år haft masser af fysiske problemer, og i flere af kampene har man set, hvor frustreret hun er over sit spil og sig selv,« siger Mats Wilander, der giver hende dette råd:

»Du skal genfinde spilleglæden, Caroline! Tag styringen over dig selv, dit spil og dit team. Hver dag på trænings- og kampbanen skal være sjov. Desuden skal du være mere risikovillig i dit spil end nogensinde før. Test det i kampene, og vær indstillet på at det måske vil koste nogle nederlag. Men jeg er sikker på, at investeringen i det lange løb vil give et fint afkast.«

Hvorvidt Caroline Wozniacki nærmer sig sidste udløbsdato i karrieren, mener Mats Wilander ikke han er i stand til at give et kvalificeret bud på.

Foto: ANDREW COULDRIDGE Vis mere Foto: ANDREW COULDRIDGE

Det tør Wimbledon-mesteren anno 1987, australieren Pat Cash, til gengæld.

»Hun kan have flere gode sæsoner tilbage i kroppen. Det er helt op til hende selv, hvor lang tid hun er med på WTA Touren endnu. Men det kræver at hun genfinder motivationen. Den synes jeg altså, har manglet i år, hvor hun har været hårdt skades- og sygdomsplaget. På den baggrund er jeg egentlig ikke så overrasket over, at hun taber til Shuai Zhang, der er en teknisk dygtig spiller,« siger Pat Cash.

Den tidligere verdensrangliste-etter Lindsay Davenport, der vandt damesinglerækken ved US Open 1998 og Wimbledon 1999, er enig med Pat Cash i, at Caroline Wozniacki har haft masser af udfordringer i år.

»Nu har hun en måned til at forberede sig til den afsluttende del af sæsonen, hvor der udelukkende spilles på hardcourt. Den periode skal hun udnytte optimalt på træningsbanen. Men hun må altså forsøge at spille mere aggressiv,« siger Lindsay Davenport med henvisning til, at Caroline Wozniacki træningsmæssigt det seneste lange stykke tid ikke har haft fysiske ressourcer til at træne så meget denne spillestil kræver.