Når Caroline Wozniacki 18. maj i Royal Arena på Amager spiller opvisningskamp mod Serena Williams, er der stor risiko for, at der ikke vil være officielle repræsentanter fra Dansk Tennis Forbund til stede.

»Vi har modtaget et tilbud fra arrangørerne om, at vi kan købe 20 adgangsbilletter for 60.000 kroner. Det vil jeg altså ikke bruge medlemmernes penge på. Det synes jeg simpelthen er ublu. Så på nuværende tidspunkt regner jeg ikke med, at jeg skal se kampen,« siger DTF-formand Henrik Thorsøe Pedersen.

Team Wozniackis anstrengte forhold til Dansk Tennis Forbund blev udstillet for offentligheden under januars Australian Open, hvor Caroline Wozniackis far og træner, Piotr Wozniacki, i B.T. fyrede denne svada af mod DTFs ledelse:

»Jeg vil ikke tale med dem. Jeg vil ikke kigge på dem. Og jeg vil ikke mødes med dem. Aldrig har de hjulpet mig. Aldrig har de ringet til mig. Caroline havde en ensom opvækst i det danske tennissystem. De havde, mens hun skulle udvikle sit spil, deres helt egne kriterier. Caroline repræsenterede dem. I stedet valgte de at promovere dem selv.«

Dansk Tennis Forbunds formand Henrik Thorsøe Pedersen, til højre, overrakte i april 2018 på Københavns Rådhus prisen som 'Årets Tennisspiller 2017' til Caroline Wozniacki. På billedet ses endvidere hendes far og træner Piotr Wozniacki. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Dansk Tennis Forbunds formand Henrik Thorsøe Pedersen, til højre, overrakte i april 2018 på Københavns Rådhus prisen som 'Årets Tennisspiller 2017' til Caroline Wozniacki. På billedet ses endvidere hendes far og træner Piotr Wozniacki. Foto: Mads Claus Rasmussen

Henrik Thorsøe Pedersen, der har været formand i Dansk Tennis Forbund siden marts 2016, lægger ikke skjul på, at han ærgrer sig over Piotr Wozniackis verbale udfald.

»Det sætter da nogle barrierer op. Jeg kan sagtens sige, at vi gerne vil i dialog, men den er lidt svær at få i gang, når han siger, at han ikke ønsker at tale med os,« siger Henrik Thorsøe Pedersen og tilføjer:

»Der ligger et eller andet og nager fra fortiden. Hvad dette helt præcist er, kan jeg ikke udtale mig om, da jeg ikke har været med hele vejen. Men jeg har gennem årene stille og roligt forsøgt at række hånden ud efter teamet omkring Caroline Wozniacki. Hun er flere gange blevet kåret som 'Årets Tennisspiller'. Jeg har selv overrakt hende en pris på Københavns Rådhus i forbindelse med fejringen af Australian Open, ligesom Piotr Wozniacki i 2017 har modtaget 50.000 kroner, fordi han blev kåret som 'Årets Træner'.

»Desuden var det mig, der skrev under på hendes dispensationsansøgning, så hun i 2016 kunne komme med til OL i Rio de Janeiro, hvor vi sammen med Team Danmark bevilligede 150.000 kroner til genoptræning efter en skade,« siger Henrik Thorsøe Pedersen og forklarer, at Dansk Tennis Forbund har sendt en mail til Caroline Wozniacki, efter hun i januar havde spillet karrierens sidste professionelle kamp.

Piotr Wozniacki modtog i maj 2018 på Københavns Rådhus prisen som »Årets Træner 2017« af Dansk Tennis Forbunds formand Henrik Thorsøe Pedersen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Piotr Wozniacki modtog i maj 2018 på Københavns Rådhus prisen som »Årets Træner 2017« af Dansk Tennis Forbunds formand Henrik Thorsøe Pedersen. Foto: Mads Claus Rasmussen

Afvisende Piotr Under Australian Open blev Piotr Wozniacki af B.T. spurgt, hvad han vil svare, hvis DTF i fremtiden spørger ham om, hvorvidt der er basis for et samarbejde i fremtiden?



»Så vil jeg sige nej. Jeg vil godt hjælpe på individuel basis, hvis forældre til et talent ønsker råd. Men ikke med dem, da de som sagt aldrig har hjulpet mig. Caroline spiller sin sidste kamp (18. maj i Royal Arena, red.). Jeg kan ikke forestille mig, at et eneste DTF-medlem vil være til stede her. Og de får i hvert fald ikke en invitation fra mig. Jeg inviterer kun de folk, der har hjulpet Caroline i løbet af karrieren,« sagde Piotr Wozniacki.

»Beskeden sendte vi gennem hendes agent, men der er endnu ikke kommet et svar tilbage om, hvorvidt vi kunne holde et møde. For hvis Caroline Wozniacki eller hendes far er interesseret i et samarbejde med os, skal vi da have fundet ud af, hvilket niveau det kan blive på. De har jo en erfaring, ingen andre har. Det kan vi ikke komme udenom,« siger Henrik Thorsøe Pedersen.

Dansk Tennis Forbund fejrer 4. april i Hillerød sit 100-årsjubilæum.

»Jeg er ikke sikker på, at alle invitationer er sendt ud endnu. Men selvfølgelig vil både Caroline, hendes far og Mikkel Nissen (Wozniackis agent, red.) modtage en. Vi vil meget gerne fejre hende og hendes far. Det fortjener de. De resultater, de i fællesskab har præsteret, har været imponerende,« siger Henrik Thorsøe Pedersen, der krydser fingre for, at Caroline Wozniacki dukker op.

B.T. har gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra arrangørerne af Caroline Wozniackis afskedskamp, Mads H. Frederiksen og f Sports Group, men det er ikke lykkedes.