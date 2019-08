Det lakker mod enden for Caroline Wozniacki.

»Jeg bliver ikke overrasket, hvis US Open (fra 26. august til 8. september, red.) bliver hendes sidste i Grand Slam-sammenhæng,« siger den tidligere danske topspiller Peter Bastiansen, der nu er ansat som tenniskommentator på TV 2.

Han mener, at beslutningen kommer til at afhænge af, hvordan hun afslutter den igangværende sæson.

»Foruden US Open er hun resten af 2019 tilmeldt turneringer i Wuhan og Beijing. Her har hun i forhold til i fjor mange point at forsvare. Mislykkes missionen, risikerer hun at ryge ud af top-50 på verdensranglisten. Bliver det tilfældet, tvivler jeg på, at hun har motivation til at tage en sæson mere. Det vil nemlig betyde, at hun kommer til at spille en del turneringer på et lavere niveau, end hun de seneste år har været vant til. Og det tvivler jeg på, at hun har lyst til,« siger Peter Bastiansen.

Caroline Wozniacki røg i fjor ud af US Open i tredje runde efter et nederlag mod ukraineren Lesia Tsurenko. Foto: Geoff Burke

US Open på tv Kampene ved grand slam-tennisturneringen US Open kan følges i direkte transmissioner på tv-kanalerne Eurosport 1 og/eller Eurosport 2 fra klokken 17 til tidlig morgen dansk tid fra mandag 26. august til søndag 8. september.

På streamingtjenesten Eurosport Player vil man kunne se alle kampe i både mændenes og kvindernes single- og doublerækker.

Undervejs i turneringen sendes magasinprogrammer med blandt andet den tidligere svenske Grand Slam-vinder Mats Wilander som ekspertkommentator.

de danske kommentatorer er Michael Mortensen, Anders Haahr Rasmussen, Thomas Skoubo, Ondrej Kralik, Peer Kaae og Per Colstrup Vinkel.

Eurosports internationale eksperter er Mats Wilander, John McEnroe og Boris Becker.

Trods sin dystre forudsigelse mener han, at det er en anelse for tidligt at afskrive Caroline Wozniackis muligheder for at vinde det tabte terræn tilbage.

»Mentalt synes jeg, at Caroline i efterhånden lang tid har været hårdt ramt. Men når det er sagt, har hun i sin karriere historisk set klaret sig bedst på netop dette tidspunkt af sæsonen. Så måske kan hun endnu engang 'genopfinde' sig selv,« siger Peter Bastiansen.

Og han har ret:

US Open er dén af de fire Grand Slam-turneringer, hvor Caroline Wozniacki har klaret sig bedst.

Caroline Wozniacki besejrede ved US Open i fjor australieren Samantha Stosur 6-3, 6-2 i første runde. Foto: TIMOTHY A. CLARY

»Det skyldes mange ting,« siger Peter Bastiansen og tilføjer:

»Hun føler sig hjemme i New York, hvor hun i efterhånden mange år har haft en lejlighed. Amerikanerne elsker hende, og så er det værd at bemærke, at hendes spil passer perfekt til de hurtige hardcourt-baner, hvor hun kan drage fordel af den fart, modstanderne sætter i boldene,« siger Peter Bastiansen.

B.T. har nærlæst Grand Slam-statistikkerne, der underbygger Peter Bastiansens påstand om, at Caroline Wozniacki har opnået sine bedste resultater ved US Open - også selvom det var ved Australian Open, hun i fjor vandt karrierens hidtil eneste Grand Slam-trofæ og samtidig generobrede førstepladsen på verdensranglisten.

Nedenstående opgørelse er fortaget således, at Caroline Wozniacki får et point for en tabt førsterundekamp og otte point for en vundet finale:

Caroline Wozniacki vandt i januar 2018 finalen ved Australian Open i Melbourne Foto: WILLIAM WEST

AUSTRALIAN OPEN

1 tabt førsterundekamp (1 point)

1 tabt andenrundekamp (2 point)

4 tabte tredjerundekampe (12 point)

3 tabte ottendedelsfinaler (12 point)

1 tabt kvartfinale (5 point)

1 tabt semifinale (6 point)

1 vundet finale (8 point)

Wozniackis pointgennemsnit i sine 12 deltagelser: 3,83

Caroline Wozniacki havde tapet sin venstre lægmuskel op, da hun i maj ved French Open tabte i første runde til russeren Veronika Kudermetova. Foto: VINCENT KESSLER

FRENCH OPEN

3 tabte førsterundekampe (3 point)

2 tabte andenrundekampe (4 point)

4 tabte tredjerundekampe (12 point)

1 tabt ottendedelsfinale (4 point)

2 tabte kvartfinaler (10 point)

Wozniackis pointgennemsnit i sine 12 deltagelser: 2,75

Caroline Wozniacki nåede tredje runde i dette års Wimbledon-turnering. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

WIMBLEDON

2 tabte førsterundekampe (1 point)

3 tabte andenrundekampe (6 point)

2 tabte tredjerundekampe (6 point)

6 tabte ottendedelsfinaler (24 point)

Wozniackis pointgennemsnit i sine 13 deltagelser: 2,92

Caroline Wozniacki har to gange været i US Open-finalen, hvor hun i 2014 tabte til Serena Williams. Foto: MATTHEW STOCKMAN

US OPEN