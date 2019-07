Det bliver den 22-årige russer Veronika Kudermetova, som Caroline Wozniacki skal møde i Wimbledons anden runde på onsdag.

Hermed er der lagt op til et interessant revancheopgør eftersom Veronika Kudermetova besejrede danskeren i tre sæt sidst de mødtes for en måned siden i første runde ved French Open på Roland Garros-anlægget i Paris.

Efterfølgende skabte Caroline Wozniacki international opmærksomhed, da hun i nederlagets stund valgte at kalde sin modstander for heldig.

»Wozniacki kan mene, hvad hun vil. Men det er min erfaring, at heldet ofte forfølger dem, der opsøger det,« siger Veronika Kudermetova nu med et skævt smil til B.T.'s udsendte tennismedarbejder i Wimbledon.

Caroline Wozniacki indledte ellers kampen i Paris med fynd og klem, da hun vandt første sæt 6-0.

»Det sæt husker jeg ikke længere. Til gengæld har jeg ikke glemt de to sidste. Men dem vandt jeg jo også begge med 6-3,« siger Veronika Kudermetova.

Hun har i denne sæson fået sit internationale gennembrud, og var så sent som for 14 dage siden ved en græsturnering i 's-Hertogenbosch tabende semifinalist.

»Jeg stortrives på græs. Her kommer min serv og mit flugtspil mig til gode,« siger Veronika Kudermetova, der har vinderrecepten klar mod Caroline Wozniacki:

»Jeg har tænkt mig at jage hende rundt på banen med aggressive slag. Hun er 14. seedet i turneringen, mens jeg blot ligger nummer 59 på verdensranglisten. Det er indiskutabelt, at hun på den baggrund er favorit til sejren. Men min sejr over hende ved French Open har givet mig enorm selvtillid.«

I sin førsterundekamp md Ysaline Bonaventure, som blev besejret 6-2, 6-4, spillede Veronika Kudermetova med bind på højre skulder.

»Sidste år var jeg en del skadesplaget. Det er jeg heldigvis ikke længere. Så egentlig er det ikke længere nødvendigt, at jeg på den måde er tapet op,« siger Veronika Kudermetova og tilføjer:

»Jeg ser frem til kampen mod Wozniacki. Hun er en af de allerbedste spillere på WTA Touren, så måske bliver den placeret på en af Wimbledon-anlæggets største baner.