Caroline Wozniacki fyldte lørdag 30 år, og det er blevet fejret i stor stil.

Det viser et kig på de sociale medier, hvor den danske tennisstjerne har delt nogle glimt af den store og runde dag.

Selve fødselsdagen fejrede Caroline Wozniacki i Monaco, hvor hun har boet de sidste mange år, og her havde hun på det luksuriøse kendissted Sass Café selskab af blandt andre manden David Lee, der da også har sendt en hilsen til sin hustru.

'De 30 er ankommet. Jeg elsker dig, min kone,' skriver amerikaneren til et billede af Caroline Wozniacki, der sidder foran en stor kage og nogle kæmpe stjernekastere.

Vis dette opslag på Instagram Dirty 30 has arrived!!! I love you wifey!!! Et opslag delt af David Lee (@davidlee) den 11. Jul, 2020 kl. 2.11 PDT

Det var dog ikke den eneste fejring, hun fik. Det afslører hun selv på sin Instagram-story, hvor hun har delt en video, Pauline Laudrup, som er gift med Andreas Laudrup, har lagt ud.

Den viser, at Caroline Wozniacki, som i mange år har været venner med Andreas Laudrup og Mads Laudrup, i sidste weekend blev overrasket af vennerne hjemme i Danmark.

Klippet viser, hvordan Caroline Wozniacki bliver ført ind i et lokale af manden David Lee samt forældrene Pitor og Anna Wozniacki, og her stod vennerne altså klar til at overraske den kommende fødselar.

Caroline Wozniacki stoppede sin karriere tilbage i januar efter Australian Open, og siden da har hun ikke rørt en tennisketsjer.

Vis dette opslag på Instagram Leaving my 20’s in style! Et opslag delt af Caroline Wozniacki (@carowozniacki) den 10. Jul, 2020 kl. 1.36 PDT

I stedet er tiden blevet brugt med familien og på at rejse, ligesom hun skal vænne sig til at have et mere 'normalt' liv, fortæller hendes bror, Patrik Wozniacki, til TV 2 Sport.

»Vi grinte jo lidt over, at Caroline pludselig skulle spørge, hvordan det lige er, man vasker tøj. Hun vidste det jo godt, men det er et eksempel på nogle af de helt basale ting, som man tænker, en 30-årig selvfølgelig kender til. Men det synes hun er rigtig hyggeligt sammen med David,« fortæller Patrik Wozniacki.

Caroline Wozniacki mangler dog en sidste kamp - nemlig afskedskampen i Royal Arena mod veninden Serena Williams.

En kamp, der skulle have været spillet den 18. maj, men som er udskudt på grund af corona-pandemien.