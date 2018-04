Normalt er det kun verdens bedste kvindelige tennisspillere, der står på den anden side af nettet, når Caroline Wozniacki svinger ketsjeren.

Men der er undtagelser.

Én af dem er Romeo Beckham - ja, søn af stjerneparret David og Victoria Beckham.

Og sidstenævnte kan ikke skjule stoltheden i den video, hun har lagt på Instagram af boldudveksklingen mellem den 15-årige teenager og den danske tennisverdensstjerne. Øverst i artiklen kan du se Caroline Wozniackis reaktion efter at have vundet Australian Open først på året

»Fantastisk aften at se Romeo Beckham slå med med Caroline Wozniacki i Miami,« lyder det fra den tidligere kryddersild:

Amazing night watching @romeobeckham hit with @carowozniacki in Miami X kisses x VB Et opslag delt af Victoria Beckham (@victoriabeckham) den 2. Apr, 2018 kl. 7.18 PDT

Romeo er næstældste barn i David og Victoria Beckhams børneflok på fire, der også omfatter Brooklyn på 19 år, Cruz på 13 år og efternøleren Harper på seks år.

Indtil for et par år siden forfulgte han fodbolddrømmen på Arsenals ungdomsakademi, men det eventyr sluttede for et par år siden. Han har også ageret som model for eksempelvis Burburry - og så har han spillet tennis. Hvilket tidligere også har resulteret i spilletid med mandlige tennisesser som Andy Murray og Grigor Dimitrov.

Måske med lidt hjælp fra fars og mors forbindelser.

Romeo Beckham har også selv lagt videoen på sin Instagram-profil med ordene 'sjovt at slå med Caroline Wozniacki'.

Og han suppleret med et billede ud af duellanterne med ordene 'mange tak, Caroline Wozniacki':

Thank you so much @carowozniacki !! Et opslag delt af RomeoBeckham (@romeobeckham) den 1. Apr, 2018 kl. 7.05 PDT

Caroline Wozniacki er bosiddende i Miami, hvor hun for nyligt var rørt til tårer, da det blev afsløret, at to tennisbaner er blevet opkaldt efter den danske tennisspiller på Fisher Island - hvor hun har en luksuslejlighed.

Også Beckham-familien har en stærk tilknytning til den amerikanske by. Her er David Beckham godt i gang med at realisere drømmen om ar etablere et fodboldhold, der skal stille op MLS.