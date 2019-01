Clara Tauson er i storform inden juniorernes Australian Open.

Det 16-årige danske stortalent har onsdag vundet finalen ved testturneringen med det særdeles kringlede navn - AGL Loy Yang Traralgon Junior International.

Her vandt Clara Tauson over canadieren Leylah Annie Fernandez, som blev besejret i to sæt: 6-2, 6-3.

Dermed har hun fået en perfekt optakt til sin første junior-Grand Slam, når hun skal spille med i Australian Open i næste uge.

Clara Tauson har været ganske suveræn ved AGL Loy Yang Traralgon Junior International, hvor hun undervejs kun har afgivet et enkelt sæt.

Derudover er turneringen en såkaldt ITF-Grade 1.

Dermed har hun med sejren sikret sig gode point til den verdensrangliste, hvor hun i øjeblikket ligger nummer fire.

Ved Australian Open er Clara Tauson faktisk topseedet, fordi hun er den højest rangerende spiller, der stiller op.

»Det skal man jo også prøve. Jeg glæder mig vildt meget til at komme ned og spille og prøve at være topseedet, og at det er mig, presset er på,« har hun tidligere sagt:

»Alle vil prøve at slå mig, så det betyder, at jeg skal være rigtig god i alle kampe, for der er ingen nemme kampe.«

Onsdag gik Caroline Wozniacki videre ved den 'rigtige' Australian Open. Her blev svenske Johanna Larsson besejret. Det kan du læse mere om her

Du kan også se højdepunker fra Caroline Wozniackis sejr øverst i artiklen