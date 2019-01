Franskmanden Julien Cassaigne vil frem til udgangen af næste år stadig være Caroline Wozniackis internationale agent.

»Vi har lige forlænget aftalen,« fortæller Julien Cassaigne til B.T.s udsendte ved grand slam-tennisturneringen Australian Open i Melbourne.

Og det har han det fint med.

»Wozniacki gør mig stolt. Både hende og hendes far er meget lette at samarbejde med. Det var fantastisk, at hun i fjor vandt Australian Open. Nu er hun kommet godt i gang med sit titelforsvar. Men det er tydeligt, at interessen omkring hendes person i år har været langt større end i fjor. Det betyder, at der skal sorteres benhårdt i alle de henvendelser, teamet modtager omkring hende,« siger Julien Cassaigne.

Julien Cassaigne, til højre, sammen med den franske topspiller Richard Gasquet. Foto: Jean Catuffe

Hvorvidt Caroline Wozniacki også efter denne sæson har i sinde at spille med på de professionelle tennisspilleres WTA Tour, har Julien Cassaigne ingen viden om.

»Hun tager én sæson ad gangen. Men mon ikke hun er med så længe både helbred og resultater er i top,« siger Julien Cassaigne.

Han er ansat som direktør i det fransk-amerikanske firma Lagardère Sports and Entertainment, og har ikke i sinde at lave om i setup'et omkring Caroline Wozniacki.

»Det er velfungerende. Hun leverer varen ved turneringerne, og i samarbejdet med sponsorerne er hun også 'på' hver gang, der spørges ind til hendes medvirken. Kort sagt: Hun har en 100 procent professionel tilgang til sin metier,« roser Julien Cassaigne, der foruden Caroline Wozniacki også rådgiver spillere som Richard Gasquet og Ana Konjuh.