Caroline Wozniackis karriere lakker måske mod enden. Efter US Open spiller hun inden årets udgang maksimalt tre turneringer, hvorefter der bliver taget en beslutning om, hvorvidt hun også er med på WTA-Touren i næste sæson.

B.T. har under den igangværende Grand Slam-turnering i New York mødt hendes far og træner, Piotr Wozniacki, der afslører lidt af planerne for, hvad den nærmeste fremtid kommer til at bringe for ham og hustruen, Anna, hvis deres tennisspillende datter vælger at lægge ketsjeren på hylden.

»Jeg forestiller mig, at vi i første omgang bliver boende i Monaco,« siger Piotr Wozniacki, der afslører, at han længe har gået rundt med en stor drøm i tankerne.

»Sammen med Caroline har jeg de seneste mange år rejst verden tynd. Vi har besøgt rigtig mange lande. Men mærkeligt nok har vi aldrig været i Island, selv om det jo ikke er så langt væk fra Danmark. Her skal jeg altså en tur op. Jeg har hørt, at der er en flot natur, som er værd at stifte bekendtskab med,« siger Piotr Wozniacki med et stort smil i snakken, der foregår i den udendørs spillerlounge op ad det mægtige Arthur Ashe Stadium.

Hvordan vil du vurdere sandsynligheden for, at Caroline også spiller prof-tennis i 2020, hvor der jo blandt andet er OL i Tokyo?

»Efter sæsonen er det aftalt, at Caroline sætter sig sammen med teamet for at lave en samlet evaluering over sæsonen, de familiemæssige planer og den leddegigt, som jo af og til betyder, at der ikke kan trænes så intensivt, som hun gjorde tidligere i karrieren. Derfor kan jeg umuligt allerede nu udtale mig om, hvorvidt hun eksempelvis stiller op ved Australian Open i januar.«

Hvad tænkte du, da hun fik konstateret leddegigt?

»Det rystede mig selvfølgelig. For problemet opstod på det nærmeste fra den ene til den anden dag. Men sådan er livet. Hun har fået sin diagnose, og som det ser ud lige nu, er der rimeligt styr på sygdommen.«

Hvorfor er amerikanerne så vilde med Caroline?

»De kan godt lige hendes udstråling og væremåde. Glemmes skal det heller ikke, at hun har boliger i New York og Miami, ligesom hun er gift med David Lee. På den måde føler amerikanerne, at hun er en af deres egne.«

Hvad har dine største oplevelser i samarbejdet med Caroline været?

»Der er meget, jeg er stolt over. Som junior vandt hun både Orange Bowl og Wimbledon. Men det var også stort, da hun blev verdensetter og vandt finalen ved Australian Open. To gange har hun været i US Open-finalen, og det var også specielt, da Donald Trump i 2010 var gæst i vores boks under en kamp her i New York. (Et par dage efter gjorde Donald Trump gengæld ved at invitere Caroline Wozniacki op i sin boks, red.).«

Har der også været dårlige oplevelser?

»Ikke mange. Men hver gang hun har haft problemer med sin krop, har jeg da været bekymret. Enhver far vil jo gerne se, at ens barn har det godt.«

Hvad har den vigtigste beslutning været i Carolines karriereforløb?

»For det første var det godt, at hun allerede i 2007 flyttede fra Danmark til Monaco. Her fik hun mulighed for at træne med de store stjerner. Og for det andet var aftalen med SFX Sports Group vigtig, fordi den sponsormæssigt førte en hel masse med sig.«

Har det ændret dit forhold til Caroline, at hun er blevet gift?

»Overhovedet ikke. Vi er stadig sammen hver dag i rigtig mange timer. Men når hun på et tidspunkt vælger at stoppe med at spille tennis, vil vi jo sikkert kun mødes en gang i mellem. På ingen måde har David (Lee, red.) sat en stopklods for vores forhold.«

Hvordan oplevede du hendes bryllup?

»Det var en fantastisk oplevelse. Som far er jeg meget glad for, at hun nu er klar til at begynde næste del af sit liv. Hun er blevet gift med en meget god og fornuftig mand. Han har været professionel basketballspiller. Derfor ved han, hvad det kræver at være eliteidrætsudøver.«

Hvad sagde du i talen?

»Det var jo et internationalt selskab. Så jeg talte på engelsk i stedet for dansk eller polsk. Egentlig husker jeg ikke så meget af den, da den var meget spontan. Men jeg husker, at der blev grinet en del. Det var helt efter hensigten, da jeg havde forberedt nogle sjove historier blandet med seriøse ting.«

Caroline har i sin tenniskarriere tjent millioner af kroner og er sikret økonomisk resten af sine dage. Er du også sikret?

»Det tror jeg, at jeg er. Jeg har mine egne penge. Dem, Caroline har, kigger jeg ikke på.«

Du er selv tidligere professionel fodboldspiller. De seneste mange år har du sammen med Caroline levet livet i tennissporten. Hvilken af de to verdener foretrækker du?

»Fodbolden! Fordi det er en teamsport. Men tennis er bestemt også en god sport. Det er min fornemmelse, at spillerne her træner væsentligt mere end dem, der spiller fodbold.«

Er der noget, du fortryder over for din søn, Patrik?

»Jeg synes ikke, vi i familien har sat ham i baggrunden, for at Caroline kunne opnå sportslig succes. Han har sit eget liv med godt job og en stabil familie. Så jeg tror helt klart, at han har det fint.«

Hvad er din samlede konklusion på dine oplevelser med Caroline siden hendes prof-debut i 2005?

»Alt i alt har det været en fantastisk tid. Skulle historien gentage sig, ville jeg ikke have kørt mig selv i stilling som coach. For Carolines skyld skulle der fra starten have været ansat en træner, der tog sig af hendes spillemæssige udvikling. Det er vigtigt, at man som forældre erkender, at man ikke nødvendigvis er den bedste til at udvikle sit barns talenter. Men det er ikke sådan, at jeg fortryder nogen ting. Vi har ageret under de givne vilkår og muligheder.«

Dansk tennis råder over et par store talenter. Har du nogle gode råd til Clara Tauson og Holger Rune, der jo i år har vundet Grand Slam-juniortitler?

»De er allerede godt på vej og behøver ingen gode råd fra mig, da de hver især har et stærkt bagland. Men jeg både håber og tror, at de når helt til tops. De har begge vist, at talentet er stort. Clara har sagt, at hun er inspireret af Caroline. Den udtalelse er vi rigtig glade for. Forhåbentlig kan jeg engang ringe til en af dem og spørge om en indgangsbillet til en af Grand Slam-turneringerne. Når Caroline stopper, er arvtagerne klar, Jeg er slet ikke nervøs for dansk tennis' fremtid.«