Så er der godt nyt at berette om Caroline Wozniacki.

Således er den 28-årige danske tennisspiller, der på grund af sygdom ikke har været i kamp siden tredjerundenederlaget ved Australian Open for halvanden måned siden mod Maria Sharapova, begyndt at vise sig offentligt igen.

Så sent som i aftes overværede hun en kamp i den amerikanske basketball-liga, NBA, hvor »New York Knicks« besejrede »San Antonio Spurs«130-118.

Og tilsyneladende er Caroline Wozniacki ved at være fit-for-fight igen.

Sub me in coach, I am ready!! #fakefur #gobigorgohome pic.twitter.com/weF3LpNPO0 — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) 25. februar 2019

I hvert fald har hun på det sociale medie Twitter udlagt et kækt billede, hvor hun er iklædt pels, og hvor hun signalerer mentalt overskud.

»Giv mig en træner, og jeg er klar,« skriver hun.

Caroline Wozniacki var ikke alene i legendariske Madison Square Garden, hvor »New York Knicks« spiller flertallet af sine hjemmekampe.

Med sig havde hun sin forlovede David Lee, der tidligere har været på kontrakt i begge klubber, og som nu har lagt basketball-karrieren bag sig for i stedet at koncentrere sig om et job i det amerikanske erhvervsliv.

Caro and David at the New Knicks game against San Antonio Spurs at the Madison Square Garden yesterday

Getty Images pic.twitter.com/dj67g1G3Xr — CaroWozniackiNews (@CWTennis) 25. februar 2019

Ifølge Caroline Wozniackis tidligere træner Michael Mortensen skal hendes offentlige optræden betragtes positivt.

»Det er indiskutabelt, at Caroline det seneste stykke tid har været hårdt ramt af sin leddegigt-sygdom og en slem omgang forkølelse. Men nu ser det heldigvis ud til, at hun er ovenpå igen,« siger Michael Mortensen.

Han har bemærket, at Caroline Wozniacki i weekenden fortalte, at hun er begyndt at træne igen.

»Også det er godt nyt. Så jeg synes, der er grund til at se med fortrøstning på hendes nærmeste tennisfremtid,« siger Michael Mortensen.

Feeling better and back to workpic.twitter.com/aMshIvWuvU — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) 24. februar 2019

Den næste måned er Caroline Wozniacki tilmeldt de store WTA-turneringer i henholdsvis Indian Wells og Miami.

»Her plejer hun at levere gode resultater. Men eftersom hun jo i år kun har spillet fem kampe som optakt, er der grund til at dæmpe forventningerne en smule,« siger Michael Mortensen og tilføjer:

»Skal jeg give Caroline et godt råd, skal hun bruge den kommende måneds turneringer i USA til at genvinde formen, så hun kan toppe ved French Open (Grand Slam-turnering, red.) i slutningen af maj.«

På trods af Caroline Wozniackis minimale turneringsaktivitet siden nytår mener Michael Mortensen, at hun har gode chancer for at genvinde sin position blandt verdens bedste tennisspillere.

»Selvfølgelig er det ærgerligt, at hun siden årets begyndelse er røget fra tredje- til 13. pladsen på verdensranglisten. Men dykket kan slet ikke sammenlignes med det, hun oplevede i 2016, hvor hun på grund af en ankelskade jo faldt helt ned som nummer 74. Får hun styr på sin sygdom, er jeg sikker på, at Caroline har flere gode præstationer i sig,« siger Michael Mortensen.