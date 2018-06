18 gange i karrieren nåede Martina Navratilova at vinde en Grand Slam-singletitel. Der er derfor enorm vægt bag ordene, når amerikaneren, der blev født i det gamle Czekoslovakiet for 61 år siden, udtaler sig om emner indenfor tennissporten.

BT's udsendte reporter fangede hende til en snak på Roland Garros-anlægget efter Caroline Wozniackis tabte fjerderundekamp mod Daria Kasatkina, og i denne lagde legenden ikke skjul på, at hun var en smule skuffet over den 27-årige danskers præstation.

»Jeg synes Wozniacki slog sig selv. Hun spillede alt for passivt. I stedet for at agere nøjedes hun med at reagere. Men russeren fortjener ros for, at hun greb chancen. Det var hende, der gik efter de store slag i kampen. Wozniackis kamp mod Kasatkina var et godt bevis på, at danskeren ikke er nogen stor grusspiller,« sagde Martina Navratilova.

41-årige Lindsay Davenport, der under French Open arbejder som kommentator på den amerikanske tv-station Tennis Channel, kunne godt forstå, hvis Caroline Wozniacki efter nederlaget mod Daria Kasatkina var skuffet.

»Wozniacki var finaleseedet, mens Kasatkina som 14. seedet kunne gå ind til kampen som underdog. Men danskeren spillede ikke nogen god kamp. Det var, som om hun ikke kunne få slået hul på russerens defensiv,« sagde Lindsay Davenport og blev bakket op i sit synspunkt af spanieren Arantxa Sanchez Vicario, der inden hun lagde ketcheren på hylden nåede at vinde fire Grand Slam-singletitler.

»Kasatkinas sejr var fuldt fortjent. Hun spillede smart og var bedst på de afgørende bolde. Det var en tæt kamp, der blev afgjort til russerens fordel, fordi hendes præstation var mere stabil end Wozniackis. Danskeren bør være skuffet over allerede nu at være ude af French Open. I hendes lodtrækningshalvdel havde en lang række resultater flasket sig optimalt for hende. Så i stedet for at ryge ind i højtseedede spillere som Svitolina og Kvitova, havde hun chancen for at nå finalen via sejr over på papiret knapt så stærke spillere,« sagde Arantxa Sanchez Vicario.