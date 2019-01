Serena Williams gjorde det igen.

Tirsdag vandt hun ikke bare en tenniskamp - hun vakte også opsigt med sin påklædning.

Den 37-årige amerikaner stillede i sin første kamp ved Australian Open op i en kropsnær mintgrøn dragt frem for den sædvanlige 'tennis-beklædning' med nederdel og top.

Efterfølgende forklarede hun hvorfor.

»Nike har altid gerne villet lave et utroligt stærkt statement til mødre, der forsøger at komme tilbage i form. Mere behøvede jeg ikke at vide,« sagde Serena Williams efterfølgende.

Hun blev mor for første gang i efteråret 2017 og vendte sidste år tilbage til tennisbanerne.

Den særlige dragt er lavet specielt til Serena Williams veltrænede krop.

»Vi designer det lang tid i forvejen hos Nike. Jeg vidste, at jeg skulle arbejde meget, meget hårdt i vinterpausen for at blive utroligt fit og utroligt klar,« sagde Serena Williams:

»Jeg havde holdt fri i et års tid. Jeg ville i form. Jeg kom tilbage.«

Under French Open sidste år vakte Serena Williams også opsigt med en særdeles tætsiddende og lignende dragt (det var dengang en heldragt), som viste sig at være designet af en helt særlig grund.

Efter sin graviditet fik hun flere blodpropper i sine ben, og det skulle dragten modhjælpe.

I dag siger hun, at hun stadig mærker til problemerne.

»Jeg havde problemer, og de er ikke væk. Så det er nok noget, jeg skal gøre i resten af min karriere. Nu må vi se, men jeg føler, at jeg hele tiden er ved lægen,« siger Serena Williams.

Serena Williams vandt sin første kamp ved Australian Open over Tatjana Maria med 6-0, 6-2.

I sin næste kamp ved Australian Open skal hun møde canadiske Eugenie Bouchard.

Caroline Wozniacki spiller sin 2. runde-kamp ved Australian Open tidligt onsdag morgen. Her er modstanderen svenske Johanna Larsson - du kan følge kampen live hos B.T.