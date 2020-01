Serena Williams var tydeligt berørt, da talen faldt på Caroline Wozniacki.

»Hun har haft en fantastisk karriere. Når jeg kommer til at tænkte på det, begynder jeg at græde. Jeg kommer til at savne hende,« sagde Serena Williams, mens stemmen knækkede over:

»Hun er en af mine bedste veninder.«

Og fredag ved Australian Open var ikke nogen lykkelig dag for det dansk-amerikanske venindepar.

Serena Williams fik kun tre kampe ved årets Australian Open. Foto: WILLIAM WEST

For ja, det var virkelig mere end dag med tårer end med smil. Ikke bare blev de begge nærmest samtidigt slået ud i tredje runde, men for Caroline Wozniacki betød det samtidig et karrierestop.

Caroline Wozniacki røg ud til tunesiske Ons Jabeur med 5-7, 6-3, 5-7.

Serena Williams røg ud til kinesiske Qiang Wang med 4-6, 7-6, 5-7.

Selv havde Caroline Wozniacki svært ved at holde øjnene tørre i sekunderne, minutterne efter sit exit.

»Jeg skal forhåbentlig ikke græde. Det var kun passende, at min sidste kamp var i tre sæt og en gyser. Og at jeg ville slutte med en forhåndsfejl. Det har jeg arbejdet på hele karrieren, sådan skulle det åbenbart være,« sagde Caroline Wozniacki - og græd.

Lodtrækningen til dette års udgave af Australian Open havde ellers maget det således, at de to veninder ellers skulle have mødt hinanden i fjerde runde: Serena Williams vs. Caroline Wozniacki.

Caroline Wozniacki efter sit nederlag. Foto: GREG WOOD

Det bliver der ikke noget af nu. I stedet måtte de nøjes med et møde i omklædningsrummene denne fredag, hvor de ifølge Serena Williams 'begge var ret ned over det'. Og amerikaneren havde selv slet ikke regnet med at tredje runde skulle blive endestationen i jagten på karrierens 24. Grand Slam-titel.

»Jeg er bedre end det her,« konstaterede Serena Williams.

Og hun indrømmede efter kampen, at hun havde regnet med at vinde kampen, da hun fremtvang det tredje og afgørende sæt. Den amerikanske verdensstjerne har nemlig som Caroline Wozniacki også bygget en karriere på formidable comebacks.

»Jeg var optimistisk i forhold til at vinde kampen. Jeg tænkte: 'O.k., få det så afsluttet. Jeg troede helt ærlig ikke, at jeg ville tabe kampen,« forklarede Serena Williams om sine tanker forud for tredje sæt.