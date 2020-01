Serena Williams afviste iskoldt spørgsmålet.

»Jeg har absolut ingen kommentarer til noget, der handler om det her,« sagde den amerikanske tennisspiller.

Hendes svar faldt på et pressemøde mandag kort efter den første kamp ved Australian Open, hvor hun lagde ud med at udradere Anastasia Potapova med 6-0, 6-3.

Hun reagerede på det allerførste spørgsmål - det første - som hun fik fra en af de journalister, der var til stede.

Prins Harry og Meghan Markle. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Det handlede nemlig slet ikke om tennis, men om hendes veninde Meghan Markle, der i de seneste dage er kommet i fokus, fordi hun sammen med ægtemanden prins Harry har besluttet sig for at trække sig fra det britiske kongehus.

»Din gode ven Meghan Markle, som overværede dine to seneste Grand Slam-sejre, og Harry har gjort noget, som mange synes er ekstraordinært og historisk. Hvad mener du om det? Har du talt med hende?« lød spørgsmålet.

Serena Williams fulgte i øvrigt sin 'ingen kommentarer'-bemærkning op med:

»Du forsøgte, du forsøgte. Du gjorde det godt,« sagde tennisspilleren til journalisten.

Serena Williams var ganske suveræn i sin første kamp ved Australian Open. Foto: DAVE HUNT

Serena Williams jager karrierens 24. Grand Slam-titel - og den første siden fødslen af datteren Alexis Olympia for lidt over to år siden.

Men hun har været tæt på.

Den 38-årige amerikaner har siden datteren kom til verden været i hele fire Grand Slam-finaler (ved Wimbledon i 2018 og 2019 og ved US Open i 2018 og 2019), men har hver gang tabt i to sæt uden at være i nærheden af sejren.

»Jeg tror, at det har påvirket mit spil. Så nu handler det mere eller mindre om at gøre det bedste, som Serena Williams kan gøre,« sagde hun på mandagens pressemøde.