Caroline Wozniacki holder i disse dage fri i det danske, hvor der er tid til et par dage med familien.

'Lidt kvalitetstid med min nevø,' skriver den danske tennisstjerne i et opslag på Instagram, hvor hun står med sin nevø Nicolas.

Når Caroline Wozniacki ikke har travlt med at rejse verden rundt for at spille turneringer, har hun adresse i Monaco, ligesom hun også har en bopæl i USA.

Lige nu er hun dog på besøg i København, hvor hendes storebror Patrik Wozniacki bor med sin familie.

Vis dette opslag på Instagram A little QT with my nephew! #godson Et opslag delt af Caroline Wozniacki (@carowozniacki) den 14. Okt, 2018 kl. 9.07 PDT

I weekenden har de fejret, at lille Nicolas, som den danske tennisstjerne er gudmor til, er fyldt 1 år, og også Piotr Wozniacki er hjemme i Danmark for en kort stund, fremgår det af Patrik Wozniackis Instagram.

Caroline Wozniacki afslører desuden på sin Instagram Story, at hun også har været forbi Nyhavn.



Det er dog ikke kun familiebesøg, Caroline Wozniacki har brugt tiden i Danmark på. Tidligere på ugen var hun nemlig at finde på KB's baner på Frederiksberg i forbindelse med et arrangement ved Børnehjælpsdagen.

Det skete få dage efter hun fik sin titel nummer 30 i karrieren, da det blev til en sejr ved China Open.

Caroline Wozniacki holder disse dage fri, og hun bruger tiden i København. Vis mere Caroline Wozniacki holder disse dage fri, og hun bruger tiden i København.

Selvom Caroline Wozniacki lige nu får et pusterum fra den travle sportskalender, går der ikke lang tid, før hun skal i aktion på tennisbanen igen. For i næste uge starter sæsonfinalen i Singapore, og her er Caroline Wozniacki, der vandt turneringen sidste år, med endnu engang.

»Det er faktisk meget sjovt. For den forsvarende mester er aldrig kommet tilbage året efter i Singapore, så jeg er den første. Det er meget fedt være tilbage. Det har virkelig været en stor målsætning for mig,« sagde Caroline Wozniacki tidligere på ugen til TV 2 Sport.

Udover Caroline Wozniacki er verdensetteren Simona Halep - som danskeren slog i finalen i Australien Open i januar - også med i sæsonfinalen. Det samme gælder Angelique Kerber, Naomi Osaka, Petra Kvitova og Sloane Stephens.

De sidste to deltagere bliver fundet i den kommende uge, og det er Elina Svitolina, Karolina Pliskova, og Kiki Bertens, der kæmper om pladserne.