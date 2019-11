Sammenligningen ligger lige for.

Caroline Wozniacki og verdens mest berømte badedragts-livredder, Pamela Anderson.

For den danske tennisspiller er hoppet i en knaldrød badedragt. Og er gået på stranden med et surfbræt.

Det kan man se i et nyt opslag fra hende på Instagram, hvor referencerne til den berømte amerikanske tv-serie 'Baywatch' er tydelige. Se billedet i bunden af artiklen

Og det har brugerne på det sociale medier også bemærket. I kommentarfeltet er referencerne til livredderne ved Los Angeles' kyst mange. Ud over alle dem, der bare synes, at den danske tennisspiller er 'sød', 'smuk' eller 'vidunderligt':

'Min danske Pam Anderson-version.'

'Som Pamela Anderson.'

'Det er jo ren Baywatch.'

'Baywatch 2.0.'

'Baywatch-stil.'

'Baywatch-babe.'

'Baywatch-lady.'

'Hvor er Hasselhoff?'

Hjækp mig, jeg drukner.'

'Red mig.'

Caroline Wozniacki har dog ikke et 'Baywatch Lifeguard'-logo på sin røde badedragt.

I stedet står der med store hvide typer 'Wife Life', altså 'hustru-liv'.

Og det nyder hun i øjeblikket med ægtemanden David Lee. Tennissæsonen er slut, og parret har i det seneste måneder holdt ferie mange forskellige steder i verden: Island, Barbados, København og San Francisco.

Og altså også på diverse strande.

I den forbindelse fik et andet feriebillede for nylig foll til at måbe over tennisspillerens mavemuskler.

Der venter ikke flere turneringer, før kalenderen siger 2020.

Her er billedet af Caroline Wozniacki, der har affødt de Baywatch'-inspirerede bemærkninger (tryk på den hvide pil i siden, så kan du se flere):