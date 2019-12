Få dage før juleaften lægger Caroline Wozniacki ikke skjul på, at hendes humør er i top.

Sammen med sin amerikanske mand David Lee deltager den tidligere verdensrangliste-etter og grand slam-vinder i velgørenhedsarbejde, der er relateret børn.

I den forbindelse har duoen været et smut i supermarkedet Target i Miami, hvor de opholder sig i øjeblikket.

»Vores årlige tur til Target for at sikre, at børnene i Chapman Partnership (amerikansk velgørenhedsorganisation, red.) har det, de har brug for i feriesæsonen. Det er en af vores yndlings-juletraditioner,« skriver hun i et opslag på det sociale internetmedie Twitter.

— Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) December 21, 2019

For mindre end en måned siden var Caroline Wozniacki i København for at deltage i hjælpearbejde for 24 anbragte børn og unge. Bag denne event stod Børnehjælpsdagen og e-Boks.

Formålet var at inspirere de anbragte børn til mere fysisk aktivitet i hverdagen.

Forud for dagen udtalte Wozniacki i en pressemeddelelse, at hun så frem til igen at spille med de anbragte børn og unge.

»Det er femte år i træk, at jeg mødes med børnene, og det er en dag, jeg hvert år ser frem til. Jeg synes, børnene er mega seje og modige, at de tør møde op og kaste sig ud i en sportsgren, som de måske ikke før har prøvet. Udover at vi hygger os og har det sjovt sammen, så håber jeg også, at jeg kan være med til at vise, at det er vigtigt i livet at turde tage springet, at tage det første skridt i en retning og sætte sig nogle delmål. Og så huske at nyde de små sejre undervejs, som jeg selv i min tenniskarriere har gjort,« fortalte Caroline Wozniacki.